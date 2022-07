München - Schrecksekunden beim Qualifying in Spielberg. Lewis Hamilton verlor in Österreich in der siebten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die Bande. Über das Radio teilte er mit, dass er "in Ordnung" sei.

Das Rennen wurde zwischenzeitlich unterbrochen. Hamilton lag bis zu dem Unfall auf Platz drei. Über das Radio funkte er zudem: "Verdammt. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, dass ich das Auto geschrottet habe."

Kurze Zeit später setzte George Russell seinen Wagen ebenfalls in die Bande. Auch er soll keine gesundheitlichen Schäden erlitten haben. Aktuell hätte Max Verstappen die Pole Position inne, das Qualifying ist allerdings noch nicht beendet.

