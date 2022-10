München - Lewis Hamilton hat alleine auf Instagram mehr als 30 Millionen Follower, ein Fan der sozialen Medien ist der siebenfache Formel-1-Weltmeister dennoch nicht.

Auf der Pressekonferenz nach dem Rennen in Mexiko am Sonntag rechnete der 37-Jährige mit Instagram, Twitter und Co. ab.

"Ich glaube, die sozialen Medien sind in den letzten Jahren immer toxischer geworden. Ich denke, wir sollten uns letztendlich alle davon verabschieden", sagte der Brite: "Mentale Gesundheit ist mittlerweile ein so großes Thema. So viele Leute lesen die Kommentare und das Zeug, was andere Leute schreiben, das ist verletzend."

Hamilton liest keine Kommentare bei Instagram und Twitter

Er selbst lese glücklicherweise keine Kommentare unter seinen Posts, führte Hamilton weiter aus, aber die Plattformen müssten definitiv mehr tun, "um die Leute zu schützen. Vor allem Kinder und Frauen. Aber im Moment tun sie nichts, weshalb ich glaube, dass es einfach so weitergehen wird."

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Hamilton selbst mit Fernando Alonso bei Twitter angelegt. Der Spanier hatte zuvor behauptet, Hamiltons sieben WM-Titel seien weniger wert als die zwei von Max Verstappen, da Hamilton sich nur gegen seine Teamkollegen haben durchsetzen müssen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Daraufhin postete Hamilton ein Bild von sich selbst auf der obersten Stufe des Treppchens beim US-Grand Prix 2007, von dem aus er auf seinen damaligen McLaren-Teamkollegen Alonso herunterschaut.

