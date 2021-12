Formel 1

Hamilton weg: Das spricht für einen Rücktritt

Lewis Hamilton schweigt nach dem irren und kontroversen Saisonfinale der Formel 1. Wie sieht es in ihm aus? Was sagt der Mercedes-Star zum endgültigen Verlust der WM? Greift er nächstes Jahr noch einmal an? Keiner weiß es ganz genau. ran sagt, welche Gründe dafür sprechen, dass Hamilton aufhört.

