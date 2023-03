Knackt irgendwann irgendwer den WM-Rekord von Michael Schumacher? Felipe Massa kann sich das gut vorstellen. Doch im Gespräch mit 'Bild' erklärt der frühere Formel-1-Fahrer, warum er das im Moment eher Max Verstappen zutraut als Lewis Hamilton - obwohl Hamilton bereits ein siebenmaliger Weltmeister ist.

Massa macht das an der aktuellen Fahrzeugleistung fest, weshalb Verstappen "ganz klar" Favorit auf den WM-Titel in der Formel-1-Saison 2023 sei. Red Bull sei zu weit weg vom Rest des Feldes. Das aufzuholen "traue ich selbst Mercedes nicht zu", sagt Massa. "Zumal auch Red Bull weiter an seinem Auto tüfteln wird."

Mehr noch: Laut Massa könnte die "Ära Verstappen" gerade erst begonnen haben. Der "Hattrick", also drei Titel in aufeinander folgenden Jahren, sei absolut möglich für Verstappen. "Man kann aber auch vier, fünf oder sechs Titel am Stück gewinnen", meint Massa.

Warum Massa eine "Ära Verstappen" erkennt

Für eine solche Leistung müsse in der Formel 1 "alles stimmen", erklärt der frühere Ferrari-Fahrer. Bei Verstappen und Red Bull sei das im Moment der Fall.

"Max macht keine Fehler, Red Bull arbeitet perfekt, der Motor ist stark. So war es bei Michael mit Ferrari und Lewis mit Mercedes. Die Voraussetzungen sind optimal für eine Red-Bull-Ära", sagt Massa.

Hinzu komme Verstappens abgeklärtes Auftreten. Er fahre "wie ein Roboter", findet Massa, und er attestiert Verstappen eine "extreme Reife für sein Alter". Die WM-Titel 2021 und 2022 hätten ihn "noch besser gemacht".

Erfolgsgarantien gibt es nicht in der Formel 1

Eine Garantie auf eine Erfolgsserie aber gäbe es nicht in der Formel 1, betont Massa: "Nächstes Jahr kann das Titelrennen schon wieder ganz anders aussehen, wenn Mercedes zu alter Stärke findet. Und ab 2026 [unter dem dann neuen Motorenreglement] werden die Karten ohnehin neu gemischt."

Deshalb schließt Massa einzig einen Hamilton-Titel im Jahr 2023 kategorisch aus. Der Mercedes W14 sei "zu schlecht, als dass Lewis eine realistische Chance hätte", sagt er. "Lewis kann so gut fahren, wie er will, sein Auto ist zu langsam."