Der Weltmeister ist auch der erste Führende der neuen Saison.

Max Verstappen feierte in Bahrain beim Formel-1-Auftakt einen ungefährdeten Sieg.

Der Niederländer im Red Bull setzte sich im Nachtrennen nach 57 Runden vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Fernando Alonso im Aston Martin durch.

Der Spanier, der Sebastian Vettel ersetzt hatte, zeigte ein überragendes Rennen und setzte sich sowohl gegen Carlos Sainz im Ferrari als auch Lewis Hamilton durch.

Sainz landete schließlich auf Platz vier, sein Teamkollege Charles Leclers musste seinen Ferrari in der 41. Runde wegen technischer Probleme abstellen.

Hülkenberg bei Comeback im Pech

Nico Hülkenberg hatte bei seinem Comeback als Stammpilot in der Formel 1 viel Pech. Schon beim Start wurde ihm der Frontflügel beschädigt, was ihn in der gesamten ersten Rennhälfte behinderte.

Am Ende reichte es nur zu Platz 15.

Mercedes konnte erwartungsgemäß nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen. Hamilton musste seinem alten Rivalen Alonso zwar den Vortritt lassen, betrieb mit Rang fünf aber noch Schadensbegrenzung.

Für George Russell reichte es nach einem verpatzten Boxenstopp nur zu Platz sieben.

Ein völlig verkorkstes Rennen fuhr Alpine-Pilot Esteban Ocon. Der Franzose handelte sich schon zu Beginn eine Fünf-Sekunden-Strafe ein, weil er seinen Boliden nicht ordnungsgemäß auf seine Startposition fuhr.

Im weiteren Verlauf des Rennens folgten noch zwei weitere Strafen, ehe er dann das Rennen aufgeben musste.