Abu Dhabi/München - Mehr Spannung geht nicht: Vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi am Sonntag stehen Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton punktgleich an der Spitze der Formel-1-Fahrerwertung.

Weil Verstappen (9) mehr Rennsiege einfuhr als Hamilton (8), hat der Niederländer knapp die Nase vorne. ran stellt die Szenarien vor dem finalen Showdown im Titelkampf vor.

Max Verstappen wird Weltmeister, wenn ...

... er das Rennen in Abu Dhabi vor Hamilton beendet.

... beide Fahrer ausscheiden oder das Rennen nicht in den Punkterängen beenden.

... er Zehnter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt, wenn Hamilton nicht besser als Neunter wird.

Lewis Hamilton wird Weltmeister, wenn ...

... er Verstappen hinter sich lässt und auf den Plätzen eins bis acht landet.

... er Neunter wird und Verstappen als Zehnter nicht die schnellste Rennrunde fährt.

... er Neunter oder Zehnter wird und Verstappen ohne Punkte bleibt.

