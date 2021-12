Abu Dhabi - Max Verstappen hat es geschafft: Der Niederländer ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Der 24-Jährige gewann ein irres Rennen in Abu Dhabi in der letzte Runde im direkten Duell mit seinem Rivalen Lewis Hamilton.

Beide Fahrer waren punktgleich in das Finale gegangen.

Das Rennen begann denkbar schlecht für den Niederländer. Am Start konnte Hamilton an ihm vorbeiziehen. In der Folge fuhr der Brite fehlerfrei, Verstappen konnte die Pace nicht mitgehen.

Während eines virtuellen Safety-Cars holte sich Verstappen an der Box neue Reifen. Mercedes entschied sich Hamilton mit seinen alten Reifen weiter fahren zu lassen. diese Entscheidung wäre am Ende wohl auch die richtige gewesen, hätte es nicht kurz vor dem Ende noch ein Safety-Car-Phase gegeben, weil Nicolas Latifi sein Auto in die Wand setzte.

Wieder entschied sich Red Bull für einen Reifenwechsel, Mercedes ließ Hamilton wieder mehrmals an der Box vorbeifahren. In der letzten Runde des Rennens überholte Verstappen - mit deutlich besseren Reifen - seinen Konkurrenten und sicherte sich den Sieg.

"Ich habe davon geträumt seit ich ein kleiner Junger war", so Verstappen nach dem Rennen.

Verstappens Titelgewinn bedeutet auch, dass Michael Schumacher seinen Rekord von sieben WM-Titeln weiter behalten kann, er teilt ihn sich mit Hamilton, der ebenfalls weiterhin bei sieben Titeln steht.

Fest steht nach dem Showdown auch, dass Mercedes den Konstrukteurs-Titel gewonnen hat, und das zum inzwischen achten Mal in Serie. Vize-Weltmeister ist Red Bull Racing.

