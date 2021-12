München - Der WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen in der Formel 1 spitzt sich weiter zu.

Gerade einmal acht Punkte trennen beide Konkurrenten vor den letzten beiden Rennen der Saison. Grund genug für ein verbales Scharmützel, das vom Niederländer ausging.

"Ich glaube nicht, dass ich jetzt ein stärkerer Fahrer bin. Ich hatte auch letztes Jahr schon eine gute Saison", erklärte Verstappen vor dem Rennwochenende in Saudi-Arabien und betonte, dass er sich ausschließlich im Selbststudium verbessere.

Verstappen stichelt in Richtung Hamilton

Zudem habe das Duell gegen Hamilton für ihn persönlich keine besondere Bedeutung. Er erkenne den Wert für die Formel 1: "Der junge Kerl gegen einen etablierten mehrfachen Weltmeister, das ist aufregend."

Schlussendlich sei es ihm jedoch egal, welches Alter sein Konkurrent habe. Sowohl Hamilton als auch er selbst seien "tolle Fahrer". Der Brite habe lediglich "mehr Glück" gehabt, "so lange Zeit in einem so guten Auto zu sitzen".

