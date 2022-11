München/Sao Paulo – Diese Aktion dürfte bei Red Bull Racing noch für jede Menge Ärger sorgen.

In der Schlussphase des 21. und vorletzten Saisonrennens in Brasilien wurde Max Verstappen per Funk angewiesen, seinen hinter ihm liegenden Teamkollegen Sergio Perez vorbeizulassen. Der Hintergrund: Perez kämpft gegen Ferrari-Mann Charles Leclerc um WM-Platz zwei.

Verstappen jedoch weigerte sich. Und fuhr als Sechster durchs Ziel, vor Perez.

Der Mexikaner ist nun punktgleich mit Leclerc, der aber aufgrund der mehr erzielten Siege in dieser Saison vor Perez geführt wird.

Max Verstappen: "Ich habe meine Gründe genannt"

"Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu", wetterte der Niederländer per Funk.

Die genauen Gründe bleiben weiterhin unklar, Verstappen wollte zu den Gründen nichts sagen, er verriet nur, dass in der Vergangenheit offenbar etwas vorgefallen sei. "Wir haben jetzt zusammengesessen, ich habe erklärt, warum ich es nicht gemacht habe", so Verstappen, der aber ankündigte: "Wenn er Hilfe braucht in Abu Dhabi, werde ich es machen."

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sagte zu dem Thema auch nur: "Max wird alles unternehmen, um Sergio beim Finale in Abu Dhabi den zweiten Platz zu ermöglichen."

Perez hingegen machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, immerhin hatte er dem Niederländer vor allem bei dessen Titelgewinn 2021 in einigen Situationen geholfen. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin enttäuscht nach allem, was ich in den letzten Jahren für ihn getan habe", sagte Perez, der per Funk zudem meinte: "Das zeigt, wer er wirklich ist."

