Monza - Max Verstappen verließ den qualmenden Unfallort als erster. Mit gesenktem Kopf stapfte der WM-Spitzenreiter der Formel 1 über die Rennstrecke von Monza und warf einen letzten Blick auf das riesige Schlamassel im Kiesbett.

Der packende Titelkampf zwischen dem Niederländer und Rekordweltmeister Lewis Hamilton war beim Großen Preis von Italien auf spektakuläre Weise eskaliert. Die Rivalen schieden nach einer Kollision eingangs der 26. Runde aus.

Der Crash ließ den Überraschungssieg von Daniel Ricciardo in den Hintergrund rücken. Der Australier feierte seinen ersten Sieg seit 2018 und den ersten Erfolg für McLaren seit knapp neun Jahren. Das Podium komplettierten sein Teamkollege Lando Norris (Großbritannien) und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes (Finnland).

Der Klärungsbedarf ist groß nach dem Crash, die Meinungen gehen wenig überraschend auseinander.

"Ich war neben ihm und er hat mir nicht genug Platz gelassen. Man braucht immer zwei Leute, um in einer Kurve zusammenzuarbeiten. Das hat er nicht gemacht", sagte Verstappen.

"Ich war in der Kurve vorne, und plötzlich kam es zu dem Crash. Das ist Rennsport. Er wusste, was passieren würde. Trotzdem ist er dort geblieben", sagte Hamilton. "Wir müssen aufpassen, dass taktische Fouls nicht passieren. Es war klar, dass er reinhalten muss, um das Rennen für beide zu beenden", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko wiederum wertet den Crash als "Rennunfall. Max war innen und wurde durch die Kerbs auf das Auto von Hamilton gehoben. Er hätte etwas mehr Platz lassen können. Das Ende, dass beide ausscheiden, kann man nicht planen. Dass man Max Absicht unterstellt, ist Blödsinn."

Fünf Punkte Vorsprung für Max Verstappen

Verstappen bleibt durch das Aus der beiden Titelkandidaten WM-Spitzenreiter. Sein Vorsprung auf Hamilton beträgt fünf Punkte. Im Sprintrennen am Samstag hatte der 23-jährige Verstappen zwei Zähler gesammelt.

Sebastian Vettel verpasste auf Rang zwölf die Punkte, mit seinem Aston Martin war er vom Franzosen Esteban Ocon (Alpine) selbst fast von der Strecke gedrängt worden. Mick Schumacher wurde 15. und machte erneut unliebsame Bekanntschaft mit seinem Teamkollegen Nikita Masepin, der eine Kollision mit Schumacher verursachte und dafür eine Zeitstrafe kassierte. Bester Ferrari beim Heimspiel wurde Charles Leclerc (Monaco) als Fünfter.

Mercedes war nach Hamiltons verschlafenem Sprintqualifying zum Umdenken gezwungen. Statt von der erhofften Pole Position startete der Brite nur von Rang vier ins Rennen - ein Nachteil angesichts der geringen Überholmöglichkeiten im DRS-Zug von Monza.

Sportchef Toto Wolff zeigte sich deshalb noch am Samstagabend offen für "radikalere Strategien". Hamilton startete als einziger Top-Fahrer auf den harten Reifen. Das Ziel: Möglichst lange auf der Strecke bleiben, um im Rennverlauf bei freier Fahrt Zeit auf die Konkurrenz herauszuholen.

Zentral in den Überlegungen von Mercedes und Red Bull war aber auch der Start - und damit Ricciardo und Norris, die sich zwischen Verstappen und Hamilton platziert hatten.

Der "lockere Sieg", den Hamilton seinem WM-Rivalen prophezeit hatte, sollte es nicht werden. Verstappen verlor die Führung noch vor der ersten Kurve an seinen früheren Teamkollegen Ricciardo. Fast wäre auch Hamilton in Runde eins am Niederländer vorbeigezogen, es kam zur ersten Berührung des Tages, die den Briten auf Platz vier zurückwarf.

Verstappen hinter Ricciardo, Hamilton hinter Norris - beide WM-Anwärter hingen im ersten Renndrittel hinter den McLaren fest, die die Stärken ihres Mercedes-Antriebs auf den langen Geraden voll ausspielten. Verstappen hatte dabei den Vorteil, dass Ricciardo bei freier Strecke ein höheres Tempo anschlagen konnte. Die Lücke zu den Verfolgern wurde sukzessive größer.

Ein grober Schnitzer bei Verstappens Boxenstopp leitete die dramatische Wende des 14. Saisonlaufs ein. Die für gewöhnlich blitzschnelle Red-Bull-Crew patzte, eine Standzeit von 11,1 Sekunden war desaströs und sorgte dafür, dass Verstappen und Hamilton nach dessen Reifenwechsel Seite an Seite in die erste Schikane einbogen.

Lewis Hamilton vom Halo geschützt

Beim Kontakt wurde Verstappens Red Bull über Hamiltons Mercedes katapultiert, die beiden strandeten im Kies. Das Safety Car rückte aus. Hamilton, der auch von seinem Cockpitschutz "Halo" geschützt wurde, blieb länger im Wagen sitzen, kam aber offenbar mit dem Schrecken davon. Beide Fahrer wurden zu den Rennkommissaren geladen. Diese prüften den Vorfall nach dem Rennen.

Bereits beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone Mitte Juli waren Hamilton und Verstappen kollidiert. Während Verstappen ausschied und zum Check ins Krankenhaus musste, gewann Hamilton seinen Heim-Grand-Prix.

Nach der Wiederaufnahme des Rennens in Italien blieben die Duelle auf der Strecke teils hitzig. Die McLaren ließen sich den Doppelerfolg aber nicht nehmen und kamen sich nicht ins Gehege.

