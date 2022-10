München - Ein Weltmeister, der nicht weiß, ob er Weltmeister ist. Ein Traktor auf der Strecke, der zu einem tödlichen Hindernis hätte werden können. Ein Rennen, das trotz irregulärer Bedingungen gestartet wurde.

Die Formel 1 gab in Suzuka ein jämmerliches Bild ab. Die Reaktionen auf diesen Chaos-Grand-Prix reichten von Häme über Unverständnis bis hin zu purer Empörung.

Sämtliche Reaktionen, das soll an dieser Stelle betont werden, waren berechtigt.

Noch während des Sieger-Interviews war Max Verstappen enttäuscht, dass er nicht die nötigen Punkte an Vorsprung herausgefahren hat, um schon in Suzuka vorzeitig Weltmeister zu werden.

"Natürlich wäre es toll gewesen, hier zu gewinnen", sagte er. Nur um wenig später öffentlich doch zum Weltmeister gekrönt zu werden.

Marko fällt aus allen Wolken

Auch sein Boss Helmut Marko fiel aus allen Wolken, als er davon hörte. "Unser Stratege sagte immer, uns fehlt noch ein Punkt", wunderte sich der Österreicher.

Nicht einmal die klügsten Köpfe im Red-Bull-Team, die sonst vor viel schwerere Rechenaufgaben gestellt werden, hatten also auf dem Schirm, dass ihr Pilot nach dem Rennen in Japan nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist.

Auch viele Fans, Experten und Journalisten dachten erst einen schlechten Scherz oder zweifelten ernsthaft an ihren mathematischen Grundkenntnissen.

Kommunikationsdesaster der Formel-1-Bosse

Schuld an dieser weltumspannenden Wissenslücke tragen zuallererst aber die Betreiber der Formel 1 und der Automobilweltverband FIA.

Sie hatten es nicht geschafft, eine Regeländerung aus dem letzten Jahr so zu kommunizieren, dass sie die Beteiligten auch verstehen.

Dass das Rennen in Suzuka eben doch als vollwertiges Rennen gilt, weil es normal gestartet und durch das Schwenken einer Zielflagge auch wieder beendet wurde, wussten praktisch niemand.

Die meisten Beobachter waren der Meinung, es würden weniger Punkte vergeben, weil die Distanz von 75 Prozent der Rennrunden weit unterschritten wurde. Somit hätte Verstappen tatsächlich noch einen Punkt zum sicheren Titel gebraucht.

Die Distanz aber spielt nur eine Rolle, wenn das Rennen unterbrochen und anschließend nicht wieder gestartet wird.

Alles klar? Für die Zukunft wohl schon. Besser wäre es aber gewesen, die Öffentlichkeit schon vor dieser Farce besser über die Untiefen des Reglements zu informieren.

Gasly schrammt an Katastrophe vorbei

Besser wäre es auch gewesen, nach der Unterbrechung des Rennens nicht gleich schweres Bergungsgerät auf die Strecke zu manövrieren.

Der Franzose Pierre Gasly raste mit hoher Geschwindigkeit nur knapp an einem Traktor vorbei, der schon an der Strecke stand. Ja, das Rennen war zu diesem Zeitpunkt seit wenigen Augenblicken mit roten Flaggen unterbrochen.

Für die Fahrer heißt dies, das Tempo zu verlangsamen. Gasly hatte jedoch wegen der Gischt kaum etwas gesehen und wollte nach einem Boxenstopp so schnell wie möglich wieder Anschluss ans Feld finden.

Dass er beim Anblick des Traktors neben sich in Todesangst geriet, ist nur zu verständlich. Denn es gab keinen Grund dafür, das Bergungsfahrzeug so früh auf die Strecke zu schicken.

Dass die FIA Gasly nachträglich auch noch wegen zu hoher Geschwindigkeit bestrafte, passt in seiner Absurdität in das Gesamtbild, das die Formel 1 an diesem Sonntag abgegeben hat.

Die Königsklasse hat sich in Suzuka selbst ein Armutszeugnis ausgestellt.

Tobias Wiltschek

