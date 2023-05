McLaren feiert seine "Triple Crown" im Motorsport mit einem speziellen Design für die Formel-1-Rennen in Monaco und Barcelona. Lando Norris und Oscar Piastri werden in einer Lackierung antreten, die an die Siegerdesigns der Indianapolis 500, der 24 Stunden von Le Mans und des Grand Prix von Monaco erinnert.

Diese drei Rennen zu gewinnen, gilt als die magische "Triple Crown" des Motorsports und ist bisher nur einem Fahrer (Graham Hill) geglückt. Auch McLaren als Team hat dies geschafft. Das spezielle Design in schwarz-weiß-orange erinnert an drei besondere Siege.

Den Anfang macht die schwarze Frontpartie. Es ist das Design des McLaren F1 GTR, der 1995 die 24 Stunden von Le Mans gegen die Prototypen gewann. Die Fahrer waren Yannick Dalmas, Masanori Sekiya und J.J. Lehto vom japanischen Team Kokusai Kaihatsu Racing.

Der mittlere, weiße Teil erinnert an den Sieg von Alain Prost in Monaco 1984 im McLaren MP4/2, mit dem Niki Lauda später mit einem halben Punkt Vorsprung Weltmeister wurde. Es handelt sich um das Rennen, das ohne den vorzeitigen Abbruch je nach Expertenmeinung von Ayrton Senna oder Stefan Bellof gewonnen worden wäre. McLaren fuhr von 1974 bis 1996 mit Marlboro-Sponsoring in der Formel 1.

Die Heckpartie in Papaya-Orange erinnert an die McLaren-Siege beim Indy 500. Obwohl das Design auf mehrere Jahre übertragen werden kann (McLaren gewann 1972, 1974 und 1976 im "Brickyard"), ist der Sieg von Johnny Rutherford 1974 das ausgewählte Ereignis.

Norris 2021 mit Sonderdesign auf dem Podium

"Wir haben mit dem Gewinn der Triple Crown die bedeutendste Leistung im Motorsport vollbracht und sind stolz darauf, die lange Geschichte von McLaren Racing mit einer speziellen Lackierung beim Großen Preis von Monaco 2023 zu feiern", sagt McLaren-Chef Zak Brown.

"Im Rahmen der Feierlichkeiten zu unserem 60-jährigen Bestehen und zu Ehren des Vermächtnisses von [Teamgründer] Bruce McLaren ist diese einzigartige Lackierung eine Hommage an die drei Siege, die die Triple Crown ausmachen."

Norris fügt hinzu: "Es ist ein Privileg, Teil der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen von McLaren Racing zu sein. Drei legendäre, rennerprobte McLaren-Lackierungen für den Grand Prix von Monaco 2023 zu vereinen, wird ein besonderer Moment für das gesamte Team sein."

"McLaren hat eine beeindruckende Geschichte in Monte Carlo, und für mich persönlich war es eine große Ehre, beim Rennen 2021 auf dem Podium zu stehen. Wir werden in diesem großartigen Auto alles geben, um Bruce McLaren und das großartige Erbe des Teams zu feiern." Im Rahmen eines Vertrags mit dem Ölkonzern präsentierte sich McLaren damals in einer speziellen Gulf-Lackierung.

Die Fahrzeuge werden ihre aktuelle Lackierung behalten, aber zum ersten Mal seit 2019 in Vinyl gehüllt sein. Andere Ausrüstungsgegenstände des Teams werden hingegen neu lackiert.

"Die Triple-Crown-Lackierung sieht einfach fantastisch aus! Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, meinen ersten Grand Prix von Monaco als Formel-1-Fahrer mit McLaren Racing zu erleben", sagt Piastri.

"Bruce McLaren hat 1962 in Monte Carlo gewonnen, und das McLaren-Team kann auf eine lange Geschichte beim Großen Preis von Monaco zurückblicken. Ich bin stolz darauf, mit dem MCL60 in der Startaufstellung zu stehen, der die gleichen Farben trägt wie die drei Triple-Crown-Siegerautos".