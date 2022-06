Baku / München - George Russell fuhr im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan auf Platz fünf, Lewis Hamilton landete erneut hinter seinem Teamkollegen auf Rang sieben.

Besonders beunruhigend sind für Mercedes aber wohl nicht die Platzierungen, sondern vor allem die Abstände zur Spitze. Russells beste Zeit im Q3 war 1,3 Sekunden langsamer als die Rundenzeit, mit der sich Charles Leclerc die Pole Position sicherte.

Der Abstand zur Spitze um Ferrari und Red Bull ist riesig. Das sieht auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff so, weshalb er die Siegchancen für Mercedes beim Großen Preis von Aserbaidschan (im Liveticker auf ran.de) als gering einordnet.

Mercedes-Boss Wolff scherzt über Siegchancen

Nach dem Qualifying sagte Wolff bei "Sky Sports": "Ich denke, wir haben heute erwartet, dass wir die Drittschnellsten sind. Für morgen, wenn ich durch die rosarote Brille schaue, müssten die vier, die vor uns sind, in der ersten Runde kollidieren. Dann können wir gewinnen", scherzte der Teamchef.

Gemessen am Tempo, das Mercedes im Qualifying zeigte, sind laut Wolff die Plätze fünf und sechs für das Rennen "realistisch". Der aktuell ungewohnt schwachen Phase von Mercedes konnte Wolff derweil auch etwas Positives abgewinnen. "In der Situation, in der wir uns befinden, können wir experimentieren, da wir der Jäger sind. Wir werden alle Optionen für das Rennen prüfen."

Die erfolgsverwöhnten Silberpfeile gewannen in der laufenden Saison noch kein Rennen und liegen in der Konstrukteurswertung hinter Ferrari und Red Bull abgeschlagen auf Platz drei.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.