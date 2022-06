München - Dieses Rennen tat ihm weh!

Zwar fuhr Lewis Hamilton beim Großen Preis von Aserbaidschan von Startplatz sieben auf Rang vier vor, schmerzhaft war das achte Saisonrennen in der Königsklasse für den Briten dennoch.

Als der Rekord-Weltmeister seinen Mercedes nach dem Überfahren der Ziellinie im Parc ferme abstellte, hatte er beim Aussteigen aus dem Boliden sichtlich mit Rückenschmerzen zu kämpfen.

Der 37-Jährige kam nur schwer aus dem Auto und bekam sogar Hilfe von einem Mercedes-Mitarbeiter. Nachdem der Sportler sein Fahrzeug verlassen hatte, hielt er sich von Schmerzen gezeichnet den Rücken, wenig später schleppte er sich nur langsam und äußerst steif in Richtung der Mercedes-Garage.

Bouncing macht Hamilton zu schaffen

Schuld an der desaströsen Verfassung des siebenmaligen Champions ist das sogenannten Porpoising, also das ständige Auf- und Abhüpfen des Boliden, das vor allem auf langen Geraden zu einem großen Problem wird.

Hamilton looks in a lot of pain getting out of the car 🤕 #F1 | #AzerbaijanGP pic.twitter.com/c29F3j0e6k — F1District (@F1District) June 12, 2022

"Ich habe mich einfach durchgebissen aufgrund der Schmerzen und des Adrenalins. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Schmerzen man dabei hat vor allem auf den Geraden", erklärte Hamilton wenig später bei "Sky". "Am Ende betet man einfach nur, dass es aufhört“, so Hamilton weiter. Bereits während des Rennens hatte er in Richtung Kommandostand gefunkt: "Mein Rücken bringt mich um."

Auch Teamchef Toto Wolff macht sich ob der Verfassung seines Star-Piloten Gedanken. In einer Medienrunde nach dem Rennen erläuterte er, dass das Bouncing, so wird das Hüpfen des Boliden auch genannt, in die Wirbelsäule geht und ernsthafte "Konsequenzen" haben kann.

Russell regt Regeländerung an

Bereits zuvor hatte der Österreicher im Hinblick auf Hamiltons Aussteigevorgang aus dem Auto bei "Sky" erklärt: "Ich habe ihn auch nur auf den Bildern gesehen. Nicht gut. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur muskulär, sondern [dass] es auch in die Knochen geht."

Bei den Silberpfeilen ist das Porpoising-Phänomen, das mit dem neuen Reglement zur Saison 2022 Einzug gehalten hat, am schlimmsten ausgeprägt, doch auch viele andere Piloten beklagen sich. Hamilton-Teamkollege George Russell hat bereits eine Regeländerung angeregt. Dieser Vorschlag wird von unzähligen anderen Fahrern unterstützt.

So erklärte unter anderem Alpine-Pilot Esteban Ocon, er fühle sich während der Fahrt so, als würde er zusammengestaucht.

Hamilton braucht schnelle Lösung

Für Lewis Hamilton braucht es ob der Bilder aus Baku eine schnelle Lösung, steigt doch in einer Woche mit dem Kanada-GP bereits das näcshte Rennen. Den Kopf in den Sand stecken will er deshalb aber noch lange nicht.

"Wir lagen aber trotzdem an einer so guten Position. P3 und P4, das ist ein großartiges Ergebnis für das Team. So aber haben wir sicherlich eine Sekunde [pro Runde] verloren nur mit dem Bouncing. Oder: mindestens eine Sekunde."

