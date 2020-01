Köln - Die Serien-Weltmeister von Mercedes präsentieren ihren Boliden für die neue Formel-1-Saison am Valentinstag. Der nächste Silberpfeil geht am 14. Februar im englischen Silverstone erstmals auf die Strecke, das teilte der Rennstall um Champion Lewis Hamilton am Freitag mit.

Ferrari präsentiert neues Auto am 11. Februar

Zumindest optische Vergleiche mit den wohl größten Konkurrenten werden dann schon möglich sein: Ferrari präsentiert sein neues Auto bereits am 11. Februar. Die neue Saison der Motorsport-Königsklasse startet am 15. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.

