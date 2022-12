München - Vorerst heißt es für Mick Schumacher Abschied nehmen. Nach zwei Jahren in der Formel 1 hat der Deutsche für die kommende Saison kein Cockpit in der Königsklasse bekommen. Bei Haas sitzt statt dem 23-Jährigen in Zukunft Nico Hülkenberg hinter dem Steuer.

Wie es für Schumacher weitergeht, ist aktuell völlig unklar. Immer häufiger wurden zuletzt Berichte über ein mögliches Engagement als Reservefahrer bei Mercedes. Unterschrieben ist zwar noch nichts, Teamchef Toto Wolff hat nun aber noch einmal deutlich gemacht, wie viel er vom Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher hält.

"Ich mag Mick wirklich, ich mag seine Familie und wie sie ihre Kinder mit diesem berühmten Namen erzogen hat, und ich denke, dass er eine Chance verdient. Er hat in den Nachwuchsklassen Titel geholt, und das ist nicht einfach", schwärmte Wolff im Podcast "Beyond the Grid".

Wolff hält viel von Mick Schumacher

"In den ersten Formel-1-Jahren kann es passieren, dass es nicht nach Wunsch läuft und dann stand er unter Druck, und das war natürlich auch nicht hilfreich. Die Formel 1 ist brutal. In gewisser Hinsicht wäre es vielleicht gut, ein Jahr Pause als Reservefahrer einzulegen, so wie es Daniel Ricciardo tut, um sich selbst neu zu bewerten und in eine bessere Position zu bringen, um einen besseren Platz zu finden", so der Österreicher weiter.

Dass Wolff viel von dem deutschen Youngster hält, machte zudem eine weitere Aussage deutlich: "Mick hat mich immer durch seine Persönlichkeit beeindruckt. Als ich ihn das erste Mal in seinem ersten Jahr in der Formel 3 in Hockenheim getroffen habe, war er einfach ein guter Mensch. Er hat die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen, und das kam nicht von ungefähr."