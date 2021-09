Zandvoort/München - Die letzten Runden des Großen Preises der Niederlande waren für das Mercedes-Team ein brutales Auf und Ab.

Den Sieg, so viel war bereits klar, würden sie nicht mehr erreichen können. Zu souverän war die Leistung von Lokalmatador Max Verstappen vor seinen frenetischen Landsleuten in Zandvoort. Dahinter lagen aber beide Mercedes und Verstappens WM-Rivale Lewis Hamilton hatte obendrein noch die schnellste Runde in seinem Besitz.

Aber kurz vor Schluss rief das Team Valtteri Bottas an die Box und zog dem Finnen die weichste Reifenmischung auf. Anschließend wiesen sie ihn per Funk aber an, nicht die schnellste Runde von Hamilton anzugreifen. Drei Runden vor Schluss aber half alles Flehen nicht mehr: Sektor um Sektor leuchtete bei Bottas lila auf. Nach einer deutlichen Warnung vom Kommandostand ging Bottas zwar vom Gas, aber dennoch stand hinter dem Namen des Finnen die schnellste Rennrunde.

Hamilton nach Bottas-Aktion: "Ich brauche diesen Punkt"

Im engen WM-Kampf mit Verstappen kommt es auf jeden Punkt an, umso ärgerlicher wenn der eigene Teamkollege dazwischengrätscht. "Ich brauche diesen Punkt", fauchte Hamilton in den Boxenfunk und kam zwei Runden vor Schluss auch noch einmal an die Box. Dem Briten blieb somit nur noch eine Chance, um doch noch den Extrapunkt einzufahren. Diese nutzte Hamilton dann aber doch sehr eindrucksvoll, als er Bottas' Bestzeit um satte 1,5 Sekunden verbesserte.

Nach dem Rennen waren die Verantwortlichen klar bemüht, den Vorfall herunterzuspielen. "Wir mussten ihn ein bisschen erinnern, dass er vom Gas geht. Das hat er dann auch gemacht. Valtteri war da ein bisschen frech. Er wollte einfach zeigen, dass er die Pace hat. Das war okay", erklärte Teamchef Toto Wolff. Und der Schuldige selbst? Er habe "nicht versucht die schnellste Runde zu fahren", versicherte Bottas. Vielmehr habe man "am Schluss einen Sicherheits-Stopp gemacht, mit der großen Lücke hinter uns. Ich habe alles gegeben, aber die Pace war einfach nicht ganz da."

Zum Glück aus Sicht der Silberpfeile, denn wenn Hamilton den Extrapunkt nicht doch noch eingefahren hätte, wären wohl andere Worte als "frech" für Bottas' Verhalten gefallen. Denn die Tage des Finnen im Weltmeisterteam scheinen gezählt zu sein. Top-Talent George Russell soll in Zukunft an der Seite des siebenmaligen Weltmeisters Hamilton, der nun drei Punkte Rückstand auf Verstappen hat, fahren.

Bottas mit "Abschiedsgruß"?

Möglicherweise war die Aktion in der Schlussphase noch ein letzter "Abschiedsgruß" an sein zukünftiges Ex-Team, dem er ansonsten weitgehend klaglos als "Wingman" zur Verfügung stand. In Hamilton weckte Bottas freche Aktion jedenfalls noch einmal die Extra-Motivation, wie der Engländer nach dem Rennen mit einem Lächeln zugab.

Aber eine solche Aktion hatte der 36-Jährige eher nicht von seinem Teamkollegen erwartet. Immerhin sorgte sie noch einmal für etwas Action in den Schlussminuten, obwohl das Rennen bereits gelaufen war. Und doch stellt sich nun für Mercedes und Hamilton die Frage, ob Bottas bis zum Schluss klaglos seine Rolle akzeptiert oder nun, wo sein Aus besiegelt ist, öfter einmal auf eigene Rechnung fährt. Das Auf und Ab bei Mercedes könnte also bis zum Saisonende anhalten.

Markus Bosch

