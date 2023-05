Am vergangenen Wochenende zeigte Sergio Perez beim Formel-1-Rennen in Aserbaidschan der Konkurrenz die Rücklichter und überquerte die Ziellinie als erster Fahrer. Gelingt seinem Teamkollegen Max Verstappen in Miami nun das Comeback? Was machen Charles Leclerc (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes)? Und kann Fernando Alonso im Aston Martin erneut für eine Überraschung sorgen?

Antworten auf diese Fragen gibt es am Sonntag, wenn zum zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1 ein Grand Prix in Miami stattfindet. Im vergangenen Jahr sicherte sich Verstappen noch den Sieg - ob der Niederländer auch 2023 Erster wird, entscheidet sich in wenigen Tagen.

Zuvor stehen am Freitag und Samstag aber noch die freien Trainings und das Qualifying an, ehe es am 7. Mai ab 21:30 Uhr auf dem Miami International Autodrome richtig zur Sache geht.

Formel 1 in Miami live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Termine, Zeiten, Ergebnisse

Wer zeigt den Großen Preis von Miami live im TV und Livestream? Wann finden die einzelnen Sessions statt und wo gibt es einen Liveticker?

Formel 1 in Miami live: Wann sind die freien Trainings, das Qualifying und das Rennen?

Freitag, 5. Mai, 20:00 Uhr: 1. Freies Training - im Liveticker auf ran.de

Freitag, 5. Mai, 23:30 Uhr: 2. Freies Training - im Liveticker auf ran.de

Samstag, 6. Mai, 18:30 Uhr: 3. Freies Training - im Liveticker auf ran.de

Samstag, 6. Mai, 22:00 Uhr: Qualifying - im Liveticker auf ran.de

Sonntag, 7. Mai, 21:30 Uhr: Rennen - im Liveticker auf ran.de

Großer Preis von Miami live: Formel 1 im TV, Livestream und Liveticker - Daten und Fakten zur Strecke

Streckenname: Miami International Autodrome

Im Rennkalender der Formel 1 seit: 2022

Streckenlänge: 5,41 km

Rundenzahl: 57

Sieger 2022: Max Verstappen

Formel 1 live: Wird der Große Preis von Miami im Free-TV übertragen?

Nein, im frei empfangbaren Fernsehen wird der Miami-GP nicht zu sehen sein.

Grand Prix von Miami live: Wo läuft die Formel 1 im Pay-TV?

Im Pay-TV ist Sky für die Übertragung verantwortlich und zeigt alle Sessions vom ersten freien Training bis zum Rennen live. Dafür ist allerdings ein Abo notwendig.

Formel 1 live: Wo wird der Große Preis von Miami im Livestream gezeigt?

Verfügt ihr über ein Pay-TV-Abo bei Sky, könnt ihr den Miami-GP via Sky Go im Livestream verfolgen. Alternativ könnt ihr diesen auch bei WOW, ehemals Sky Ticket, nach Abschluss eines Abos abrufen.

Formel 1 in Miami live: Wo gibt's einen Liveticker zu den Trainings, dem Qualifying und dem Rennen?

Mit den Livetickern auf ran.de verpasst ihr keine wichtigen Entwicklungen auf der Strecke und erhaltet nahezu in Echtzeit alle Informationen.

Großer Preis von Miami live: Wo finde ich Highlights zum Rennen?

Highlights liefert euch ebenfalls Sky, zudem gibt es auch bei Sport 1 eine Zusammenfassung des Rennens.