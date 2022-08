München - Ein Ferrari F300 aus der Formel-1-Saison 1998 hat einen neuen Besitzer.

Dieser ließ sich bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sothebys in Kalifornien den Formel-1-Boliden mit der Chassisnummer 187 sagenhafte 6,22 Millionen Dollar kosten.

Bei dem Rennwagen handelt es sich um das Auto, in dem Michael Schumacher in der Saison 1998 die Rennen in Kanada, Magny-Cours, Silverstone und Monza gewann. Weltmeister wurde Schumi in dem F300 aber nicht, er musste Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) den Vortritt lassen.

Keine Rekordsumme für ein Auto von Michael Schumacher

Der Vorbesitzer hatte das Auto 1999 direkt von Ferrari erstanden und verkaufte es nun weiter. Wer der Käufer ist, ist nicht bekannt.

Ein Rekordpreis für Schumacher-Autos ist die bezahlte Summe allerdings nicht. Bereits 2017 wurde ein F2001 für 7,5 Millionen Dollar verkauft.

