München/Baku - Es ist wahrlich keine einfache Saison für Mick Schumacher.

Nicht nur wartet der 23-Jährige immer noch auf seine ersten WM-Punkte, auch seine beiden schweren Unfälle in Saudi-Arabien und zuletzt Monaco haben dem Sohn des siebenfachen Champions Michael Schumacher sicher kein Selbstvertrauen gegeben.

Am kommenden Wochenende in Baku kommt der nächste Stadtkurs - und damit die nächste Chance für Mick, sein zweifelsohne vorhandenes Talent auf die Straße zu bringen.

Schumacher erwartet mehr Action dank neuer Wagen

Zwar werden sowohl die Strecken in Monte Carlo als auch in Baku als Stadtkurse klassifiziert, sie sind jedoch grundverschieden, wie Schumacher erklärt. "Baku und Monaco sind sehr verschieden, aber auf beiden Strecken musst du deinen Rhythmus finden." Allerdings gelang das dem Haas-Piloten zuletzt zu selten.

Zudem wird es mehr Überholmanöver geben, da die Strecke am Kaspischen Meer mit einer breiteren Strecke sowie zwei extrem langen Gerade ausgestattet ist. "Mit den 2022er Rennwagen erwarte ich für Baku noch mehr Action und Überholmanöver", erklärt der Haas-Pilot.

Am DRS festmachen will er das jedoch nicht. "Die Autos können einfach besser einander folgen", sagte der Schumi Junior.

Gute Erinnerungen an die Strecke am Jungfrauenturm hat Schumacher jedoch nicht. 2020 drehte er sich in der Formel 2, 2021 crashte er beinahe mit seinem damaligen Teamkollegen Nikita Mazepin aneinander. Auch, wenn er bei beiden Vorfällen frei von Schuld war, er selbst wird seine Baku-Bilanz aufbessern wollen.

Mit kühlem Kopf und schnellem Auto?

Dabei darf der 23-Jährige jedoch nicht verkrampfen. Dass das gelingt, da sind sich die meisten Außenstehenden sicher. Dafür sei Mick "intelligent und talentiert genug", sagte Ex-McLaren-Chef Norbert Haug.

Die Strecke in Baku ist zudem eine, die dem Haas liegen könnte. Sektor eins besteht quasi nur aus fünf mehr oder weniger langen Geraden und vier Kurven. Dass der Haas durch seinen Ferrari-Motor guten Speed auf der Geraden hat, ist längst kein Geheimnis mehr.

Sektor zwei fordert die Fahrer dafür umso mehr. Besonders in Kurve acht sind bereits einige Fahrer aufgrund von Unkonzentriertheiten eingeschlagen, dort geht es ähnlich eng zu wie in Monaco.

Wenn Mick die 51 Umrundungen der Strecke fehlerfrei über die Bühne bringt, dann winkt dem deutschen eine gute Platzierung und womöglich sogar die ersten Punkte seiner noch jungen Karriere in der Formel 1.

Dann wäre die schwierige Saisonanfangsphase erst einmal vergessen.

