München – Für Mick Schumacher wird der Druck größer. Denn inzwischen steigen auch die Erwartungen.

Das liegt daran, dass er in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 ist und der Rookie-Welpenschutz wegfällt. Außerdem ist der Haas im Vergleich zum Vorjahr konkurrenzfähiger. Was – so Punkt drei – sein Teamkollege Kevin Magnussen regelmäßig unter Beweis stellt und Punkte holt. 14 sind es bislang bereits.

Ralf Schumacher: "Das sollte nicht passieren"

Schumacher ging bislang leer aus, zuletzt in Imola hatte er mit Startplatz zehn eigentlich eine gute Ausgangsposition, drehte sich aber im Getümmel nach dem Start und später im Rennen nochmals – "der zweite Fehler war dann aber einfach zu viel", so sein Onkel Ralf Schumacher bei Sky: "Das muss man so sagen, das sollte nicht passieren."

Sein Rat: Mick müsse "einfach das ganze Wochenende nochmal Revue passieren lassen", so Schumacher. "Da muss er jetzt einfach die Erfahrung sammeln und es besser machen. In den nächsten Rennen muss er auch einmal vor Kevin Magnussen landen." Das gelang erst einmal in Australien, da landeten aber beide Fahrer außerhalb der Punkte.

Timo Glock: "Das Paket ist gut genug"

Auch Sky-Experte Timo Glock nimmt Mick Schumacher in die Pflicht.

"Das Paket ist gut genug, um in die Punkte zu fahren. Aber auch da merkt man, dass das für ihn eine neue Situation ist. Er hat nun einen Teamkollegen, der wirklich stark ist und keine Fehler macht", sagte Glock bei Sky.

Schumacher versuche auch das eine oder andere Mal "mit der Brechstange ein bisschen zu viel", so Glock, der findet, Schumacher "übertreibt es das eine oder andere Mal".

Ungewöhnlich ist das zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht. Das seien Dinge, die ein junger Rennfahrer noch lernen müsse, so Glock. "Er muss schauen, dass er das alles dementsprechend für sich gut auswertet und für sich den nächsten Schritt macht", so Glock: "Ich bin sicher, Mick wird da den richtigen Weg finden."

Alle News aus der Welt des Motorsports und exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf unserem Instagram-Account ran_racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.