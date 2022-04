München/Imola - Es hätte sein Wochenende werden sollen. Eigentlich hatte sich Haas-Pilot Mick Schumacher auf den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola gefreut. Ein Ort, an dem bereits sein Vater große Erfolge gefeiert hatte, wie er vor dem Rennwochenende noch einmal betonte.

Ein Erfolg wurde das vierte Rennen des Jahres für den Youngster aber mitnichten.

Dabei hatte das Wochenende gut angefangen. Im Sprint am Samstag zeigte der 23-Jährige eine gute Leistung, überholte sogar Kumpel Sebastian Vettel, und landete am Ende auf Rang 10 - eine gute Ausgangsposition für den Grand Prix am Sonntag.

Für die ersten Formel-1-Punkte seiner Karriere hätte der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher also "nur" seine Position halten müssen. Doch dieser Plan war nur Sekunden nach dem Start bereits Makulatur.

Gleich zwei Dreher in einem Rennen

In der Tamburello-Schikane hatte sich der F2-Champion von 2020 ins Kiesbett gedreht und in der Folge auch noch Alpine-Pilot Fernando Alonso touchiert, dessen Wagen dadurch so beschädigt wurde, dass er das Rennen beenden musste. Schumacher selbst fiel an das Ende des Feldes zurück.

"Vielleicht bin ich zu eng in Turn 2/3 reingefahren und habe nach einem schlechten Start zu viel riskiert. Wir haben die ganzen Positionen verloren, und das ist einfach eine Strecke, auf der ohne DRS nichts geht", zeigte sich der Youngster nach dem Rennen gefrustet. Doch bei diesem einen Fehler blieb es nicht.

Beim Versuch Positionen gutzumachen, unterlief ihm erneut ein verhängnisvolles Missgeschick. In der Variante Alta raste er mit seinem Boliden geradeaus, verlor auf dem nassen Gras die Kontrolle und drehte sich bei der Rückkehr auf die Strecke noch einmal. "Ich dachte, dass ich es kontrollieren kann", zeigte sich Schumacher verärgert, "aber ich konnte es dann leider doch nicht."

Und weiter: "Ich habe hart gepusht, um Zeit gutzumachen. Und selbst, wenn ich das Auto in der Schikane nicht verloren hätte, hätte das an der Position nichts geändert."

Ralf Schumacher kritisiert seinen Neffen

Am Ende prangte auf der Anzeigetafel der 17. Rang - 18 der 20 gestarteten Autos kamen ins Ziel. Für den Youngster mit dem großen Nachnamen gab es erneut keine Punkte, neben Williams-Pilot Nicholas Latifi ist er aktuell der einzige Fahrer im Feld, der in der WM-Wertung noch bei null Zählern steht.

"Wenn du von einem Punkterang startest, zweimal die Kontrolle über das Auto verlierst und Vorletzter wirst, kann man nicht von einem guten Rennen sprechen", kritisierte Ralf Schumacher seinen Neffen wenig später bei "Sky".

So war der erste Fehler nach Meinung des Ex-Rennfahrers noch entschuldbar, der zweite dann aber "too much. Das sollte nicht passieren. Er ist da viel zu spät auf der Bremse und hat sich vertan."

Für Mick Schumacher hat sich in seiner zweiten Formel-1-Saison so einiges geändert. Nicht nur, dass er den Welpenschutz als Rookie verloren hat, er hat es auch mit einem neuen Teamkollegen zu tun.

Magnussen lässt Schumacher alt aussehen

Während er Nikita Mazepin in der vergangenen Saison meist locker in Schach hielt, gelingt das gegen Kevin Magnussen kaum. Dreimal fuhr der Däne mit seinem Haas bereits in die Punkte, sammelte für das Team insgesamt 15 WM-Zähler, nur in Australien landete er hinter dem immer noch punktlosen Schumacher.

"Ich glaube, er muss einfach das gesamte Wochenende nochmal Revue passiere lassen", gab Onkel Ralf seinem Neffen einen Tipp: "Man muss fairerweise sagen, dass er die meiste Zeit der Performance von Magnussen etwas hinterhergehinkt ist. Dieses Mal war es ein etwas schlechteres Wochenende."

Steigt beim 23-Jährigen deshalb nun der Frust? "Es geht nicht darum, ob der Frust steigt", erklärte er nach dem Imola-Rennen: "Es nervt, weil ich natürlich in den Punkten landen und mit den Top-Jungs kämpfen will. Wir hatten heute das Auto dafür, aber wenn die Dinge erstmal negativ ins Rollen geraten, ist das wie eine Lawine. Ich warte jetzt auf gute Momente."

Kommen sollten diese guten Momente am besten gleich beim nächsten Grand Prix in zwei Wochen, wenn die Königsklasse in Miami gastiert. Ansonsten dürfte der Druck auf Schumacher nur noch weiter steigen.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.