München - Schlechte Nachrichten für Mick Schumacher! Nachdem der Haas-Pilot zuletzt bessere Leistungen zeigte und sich auch die ersten Punkte in der Formel 1 sicherte, war der Große Preis von Frankreich ein Rückschlag. Doch damit nicht genug...

Nach dem Rennen in Le Castellet verriet der 23-Jährige, dass er erst nach der Sommerpause auf die Updates des US-Rennstalls zurückgreifen kann. "Ich muss bis Spa warten", so Schumacher gegenüber der "Sport Bild". Anders sieht es bei Teamkollege Kevin Magnussen aus. Der Däne wird schon beim nächsten Rennen in Ungarn im verbesserten Auto sitzen.

Den Grund dafür lieferte Haas-Teamchef Günther Steiner: "Der Fahrer, der in der WM besser platziert ist, kriegt das Update zuerst." Und das ist Magnussen, der nach einem starken Saisonstart und momentan 22 Punkten noch die Nase vor Mick Schumacher hat (zwölf Zähler).

Mick Schumacher muss bis Spa warten

"Es wird nur ein Auto mit Upgrades geben. Und schon für dieses wird es sehr knapp mit Ersatzteilen. Es kam alles sehr spät. Außerdem hatten wir einige Unfälle, das Material und die Ressourcen wurden also dafür verwendet, die Autos wieder aufzubauen", so Steiner weiter.

Mick Schumacher wird also noch bis zum Großen Preis von Belgien warten müssen. Bis Spa. Dem Ort, wo einst der Stern seines Vaters Michael aufging.

