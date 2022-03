München – Dass Mick Schumacher nach seinem Horror-Crash in Saudi-Arabien heil aus dem Haas-Wrack klettern konnte, liegt auch an den hohen Sicherheitsstandards bei den heutigen Formel-1-Autos. Diese kosten allerdings auch.

Weshalb es nicht verwundert, dass der Unfall den Rennstall teuer zu stehen kommt.

Im Idealfall "nur" 500.000 Dollar

"Ich weiß nicht genau, wie hoch die Kosten sind. Aber vom Getriebe über die ganze Karosserie bis hin zu den Kühlerrohren ist alles weg. Daher würde ich sagen, es ist zwischen einer halben und einer Million Dollar", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner.

Das Chassis selbst und der Motor scheinen laut Steiner in Ordnung zu sein, das Batteriepaket ebenfalls. "Aber der ganze Rest ist kaputt", so Steiner, auch die gesamte Aufhängung, "außer der vorderen linken. Ich glaube, da ist noch etwas dran. Der Rest ist nur noch Karbonpulver", sagte Steiner.

Mick Schumacher 2021 der "Crash-König"

Dass von dem Boliden nicht mehr viel zu gebrauchen ist, war bereits unmittelbar nach Schumachers Qualifying-Crash mit über 200 km/h zu sehen. Auch wenn Schumacher fit war, hatte Haas mit Blick auf die knappen Ersatzteile und der Kürze der Zeit bis zum zweiten Saisonrennen auf einen Start verzichtet.

Pikant: Bereits 2021 war Schumacher der "Crash-König" der Formel 1. Wie das Portal "F1maximaal" ausgerechnet hatte, sollen die diversen Unfälle des 23-Jährigen Schäden in Höhe von rund 4,21 Millionen Euro verursacht haben – es war der Top-Wert in der Formel 1.

In Schumachers Rookie-Saison gingen demnach acht Frontflügel, drei Bargeboards, vier Vorderradaufhängungen, acht Räder, drei Seitenkästen, fünf Hinterradaufhängungen, zwei Heckflügel, vier Unterböden, drei Getriebe und neun Bremsen zu Schrott.

Budgetobergrenze macht Sorgen

Bitter: In dieser Saison gilt in der Formel 1 eine Budgetobergrenze von 140 Millionen Dollar. Natürlich sind Unfälle "eingeplant", aber zu viele sollten es im Laufe der Saison nicht sein – vor allem nicht in dem Ausmaß wie jetzt bei Schumacher.

"Wenn man zwei oder drei solcher Vorfälle hat, ist die Reserve ziemlich schnell weg. Es ist ein Verlust, auf den man sich einstellen muss. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht noch viel mehr davon haben werden", sagte Steiner.

