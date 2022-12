München - Mick Schumacher und Lewis Hamilton sind zukünftig Kollegen. Während der siebenmalige Weltmeister weiterhin Stammpilot von Mercedes ist, agiert Schumacher als Test- und Reservefahrer. Im Interview mit der "Sport Bild" hat Hamilton seine Einschätzung zum jungen Schumacher preisgegeben.

"Mick ist ein tolles Talent. Er ist ein Zugewinn für Mercedes. Er ist ein deutscher Fahrer. Schon sein Vater Michael und Mercedes waren eng verbunden", erzählt er. Michael Schumacher fuhr nach seinem Comeback im Jahre 2010 drei Jahre für Mercedes.

Allzu viel Kontakt werden Hamilton und der junge Schumacher allerdings nicht haben, wie der Brite verrät: "So eng arbeitet man mit dem dritten Fahrer heute gar nicht mehr zusammen, es ist viel Simulator-Arbeit und nicht mehr so wie früher, auch wenn wir trotzdem Teamkollegen sein werden."

Lewis Hamilton weiß nun kleinere Erfolge zu schätzen

Hamilton blickt der kommenden Saison zuversichtlich entgegen: "Wir wollen wieder nach ganz oben! Was uns große Hoffnung macht, ist das Ende dieser Saison. Die letzten Rennen haben einen klaren Positivtrend gezeigt und beweisen, dass wir mit Durchhaltevermögen alles erreichen können."

Der 103-malige Grand-Prix-Sieger hat erstmals in seiner Karriere eine Formel-1-Saison sieglos beendet. Dadurch habe er gelernt, kleinere Erfolge mehr zu schätzen: "Wir hatten vorher so oft Erfolge, dass es sich ein wenig leer anfühlte. Wir haben gewonnen, aber man hatte schon damit gerechnet. Das ist seltsam, weil es eigentlich so eine tolle Sache ist."

Dies sei in der vergangenen Saison anders gewesen: "Es war daher umso schöner zu sehen, wie sehr wir uns über die kleinen Etappen gefreut haben."