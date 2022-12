München - Nach einer schwierigen Saison musste Mick Schumacher sein Formel-1-Cockpit bei Haas räumen. Im kommenden Jahr übernimmt seinen Platz Landsmann Nico Hülkenberg.

Da bereits alle Cockpits für die kommende Saison vergeben sind, scheidet Schumacher aus der Formel 1 aus – zumindest vorerst.

Mick Schumacher: Milliardär plant eigenes Formel-1-Team

Geschäftsmann Calvin Lo aus Hongkong hat offenbar große Pläne in der Königsklasse des Motorsports. In der Vergangenheit pumpte der 46-Jährige bereits hunderte Millionen Euro in Williams, künftig möchte er offenbar mit einem eigenen Team an den Start gehen.

Seine erste Wahl bei den Fahrern fiele dabei wohl auf den bei Haas ausgemusterten Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher.

"Ich denke, Mick ist eine Bereicherung für jedes Team. Man muss sich das mal vorstellen: Mein Held, mein Idol Michael Schumacher und dann sein Sohn, der das Training und die Auswirkungen, dieses Mindset hatte, seit er ein kleines Kind ist", sagte Lo gegenüber "PlanetF1"

"Er ist ein erstaunlicher Fahrer"

Auch deshalb zeigte sich der 46-Jährige enttäuscht vom Schumacher-Aus bei Haas.

"Natürlich hatte er einige Male Pech in den vergangenen beiden Jahren, speziell auch jetzt in den letzten Rennen. Aber er ist ein erstaunlicher Fahrer und, soweit ich es beurteilen kann, auch eine sehr sympathische und freundliche Person. Und aus finanzieller Sicht, was die Vermarktbarkeit betrifft, ist er natürlich unglaublich."

Trotz eines geschätzten Privatvermögens von 1,64 Milliarden Euro und der nach Ansicht Los guten Vermarktbarkeit Schumachers wird das Unterfangen selbst für den vermögenden F1-Fan aus Hongkong kostspielig.

Neues Formel-1-Team: Start frühestens in 2026

Der Einstieg in die Motorsport-Königsklasse soll Berichten zufolge etwa 1 Milliarde Euro kosten, alleine die Startgebühr für neue Teams beträgt 200 Millionen Euro. Dennoch schrieb zuletzt der britische "Mirror", dass der Milliardär die Absicht habe, das erste neue Formel-1-Team seit einem Jahrzehnt zu gründen.

Lo soll bereits Gespräche mit "einer Reihe von Teams und Fahrern" aus der Branche geführt haben, um ein neues Team zu gründen. Dieses könnte allerdings erst frühestens 2026 an den Start gehen. Das letzte Team, das in die Formel 1 einstieg, war Schumachers ehemaliger Rennstall Haas zur Saison 2016.

Ob sich der 23-Jährige so lange gedulden muss oder vorher in die Formel 1 zurückkehrt, wird sich zeigen. Zuletzt wurde über eine Zukunft als Ersatzfahrer ab 2023 bei Mercedes spekuliert.