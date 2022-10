München/Austin - Für Mick Schumacher könnte der US-Grand-Prix in Austin (Rennen ab 21 Uhr im ran-Liveticker) das entscheidende Wochenende im Bemühen um eine Vertragsverlängerung bei Haas sein.

Umso enttäuschender ist es für ihn, dass ihm im Qualifying am Samstag ein Fahrfehler unterlief. Der 23-Jährige leistete sich in der letzten schnellen Runde in Q1 einen Dreher und kam nicht über den 18. Platz hinaus.

"Es war sehr windig dort oben, die Strecke ist wellig. Da bist du mit diesen Autos ziemlich am Limit. Was in Kurve 1 passiert ist, war unglücklich", erklärte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher seinen Fauxpas bei "Sky".

Mick Schumacher: "Einfach schade"

"Natürlich will man die erste Kurve heil überstehen und dann versuchen, das Beste daraus zu machen", so Schumacher weiter. "Denn wir hatten auf jeden Fall ein Q2-Auto, wenn nicht sogar ein Q3-Auto."

Daher sei sein Missgeschick "sehr frustrierend und einfach schade", sagte Schumacher.

Dass sein Teamkollege Kevin Magnussen mit Platz 16 auch nicht über Q1 hinauskam, wird dem jungen Deutschen im Werben um einen neuen Vertrag kaum helfen.

Während der Däne für 2023 schon einen Vertrag bei Haas besitzt, muss Schumacher mehr denn je um eine Weiterbeschäftigung zittern.

Zuletzt ist der Druck auf ihn noch einmal gestiegen. Rennstall-Gründer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner hatten von Schumacher in den vergangenen Wochen mehrmals gefordert, sich zu steigern und seine Fehler abzustellen. Die Vorgabe für die letzten Rennen sind Punkte. Die sind mit Startplatz 18 aber erst einmal weit weg.

