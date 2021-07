München - Beim Formel-1-Rennstall McLaren läuft es aktuell so rund wie schon lange nicht mehr. Glaubt man dem früheren Fahrer Juan Pablo Montoya, dann hat der deutsche Teamchef Andreas Seidl großen Anteil daran.

Laut Montoya sei Seidl "die große Sache dort", wie er im Interview mit "Motorsport.tv" erklärte.

"Seit er bei McLaren angefangen hat, hat er die Mentalität des Teams und wie sie die Dinge anpacken umgekrempelt. Sie haben jetzt eine wirklich gesunde Basis."

Der Ex-Fahrer saß 2005 und 2006 selbst für McLaren im Cockpit und erzielte als Teamkollege von Kimi Räikkönen drei Grand-Prix-Siege. Während der Saison 2006 trennten sich beide Parteien nach nur zehn Rennen vorzeitig.

Montoya prophezeit weitere McLaren-Erfolge

Auch den deutschen Teamchef kennt Montoya aus seiner Zeit bei BMW gut. Dort hatte Seidl ab 2000 gearbeitet. Später war er zudem für Porsche tätig und gewann dreimal in Folge die 24 Stunden von Le Mans.

"Er hat schon bei Porsche wirklich gute Arbeit geleistet, und ich habe vor vielen Jahren bei BMW mit ihm zusammengearbeitet. Das klappt toll. Er hat Persönlichkeit, versteht, was das Team wirklich braucht", ist sich Montoya sicher.

Die aktuell starke Performance dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange in der Ära Seidl gewesen sein. "Das große Ziel ist nächstes Jahr, wenn sich die Regeln ändern und ein neues Auto kommt. Da kommt's drauf an, wer wieder ein besseres Auto bauen kann", prophezeit der mittlerweile im US-Motorsport aktive Kolumbianer.

McLaren ist die dritte Kraft in der Formel 1

McLaren befindet sich seit Seidls Aufstieg zum Teamchef Anfang 2019 im Aufschwung. Zunächst sprang Platz vier in der Konstrukteurswertung heraus, im vergangenen Jahr war das Team aus Woking sogar die Nummer drei hinter Mercedes und Red Bull.

Auch in dieser Saison haben nur die beiden Rennställe mehr Punkte gesammelt. Dazu liegt Lando Norris vor seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone auf einem hervorragenden vierten Platz in der Fahrerwertung.

