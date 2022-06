München - Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie macht die Formel 1 wieder Station in Kanada. Seit 1978 ist die Königsklasse des Motorsports zu Gast auf dem Circuit Gilles-Villeneuve - der 1982 verstorbene Namensgeber gewann die Premiere vor 44 Jahren. Es blieb bis heute der einzige Triumph eines Einheimischen.

In diesem Jahr stehen zwar mit Lance Stroll (Aston Martin) und Nicholas Latifi (Williams) gleich zwei Kanadier in der Startaufstellung, allerdings wären WM-Punkte für beide schon eine echte Überraschung. Als Gesamtführender reist Max Verstappen (Red Bull) an, sein österreichisches Team liegt in der Konstrukteurswertung auf Platz eins.

Formel 1 in Montreal: Was ist das Besondere an der Strecke?

Der Circuit Gilles-Villeneuve liegt auf der Ile Notre-Dame, also einer Insel, in der Millionenstadt Montreal. Auf den 4,361 Kilometern müssen die Fahrer langsame Kurvenkombinationen meistern, es sind jedoch auch lange Geraden geboten. An den meisten Tagen des Jahres wird ein Teil der Strecke für den normalen Verkehr freigegeben.

Mit Pits Hairpin bietet der Kurs auch eine 180-Grad-Kurve - eine gute Überholmöglichkeit oder die Chance, sich für die folgende Gerade in eine optimale Position für einen Angriff zu bringen. Gefürchtet ist die "Wall of Champions" direkt nach einer Schikane beim Einbiegen auf die Start-Ziel-Gerade - hier strandeten schon Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve oder Jenson Button.

Auf dem Circuit Gilles-Villeneuve fährt auch die US-amerikanische NASCAR Series, für einige Jahre trug auch die ebenfalls in den USA beheimatete Champcar Series hier Rennen aus.

Wer ist Rekordsieger in Kanada?

Die beiden Rekordweltmeister triumphierten auch in Montreal am häufigsten. Jeweils sieben Mal wurden Michael Schumacher und Lewis Hamilton als erster Fahrer abgewunken. Mit weitem Abstand folgt auf Platz drei Nelson Piquet mit drei Rennsiegen. Kuriosum: Diese drei Piloten gewannen jeweils genau so viele WM-Titel wie Grands Prix in Kanada.

Wer steht auf der Pole Position?

Im teilweise verregneten Qualifying setzte sich zum zweiten Mal in dieser Saison Weltmeister Max Verstappen an die Spitze. Überraschend startet neben ihm Fernando Alonso (Alpine), der erstmals seit zehn Jahren seinen F1-Boliden in die erste Startreihe stellte.

Charles Leclerc (Ferrari) muss nach dem Austausch der Steuerelektronik von ganz hinten ins Rennen gehen. Der WM-Zweite Sergio Perez (Red Bull) stellte sein Fahrzeug nach einem Unfall auf einen enttäuschenden 13. Platz.

Für Mick Schumacher (Haas) lief es historisch gut. Mit Platz sechs erreichte er sein bestes Qualifying-Ergebnis. Dagegen blieb Sebastian Vettel (Aston Martin) mit Rang 17 weit hinter den Erwartungen zurück.

Wann startet das F1-Rennen in Montreal?

Die Ampellichter gehen gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit aus. In Montreal ist es dann 14 Uhr.

Rennen: Sonntag, 19. Juni - 20:00 Uhr deutscher Zeit

Wie viele Runden werden zurückgelegt?

Die Renndistanz beträgt 70 Runden, womit 305,270 Kilometer auf dem Programm stehen.

Wo wird das Formel-1-Rennen im TV übertragen?

Der Grand Prix von Kanada auf dem Circuit Gilles-Villeneuve ist ausschließlich im Pay-TV bei "Sky" zu sehen.

Als Kommentator fungiert Sascha Roos, der an seiner Seite Experte Ralf Schumacher begrüßt.

