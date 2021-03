München - Sebastian Vettel wollte durch seinen Wechsel von Ferrari zu Aston Martin einen Neustart in der Formel 1 angehen. Das erste Rennwochenende in Bahrain verlief allerdings so gar nicht nach dem Wunsch des viermaligen Weltmeisters.

Diskussionen gab es zudem um das spannende Duell um den Sieg, das Mercedes-Pilot Lewis Hamilton gegen Red-Bull-Mann Max Verstappen für sich entschied. Der Niederländer musste kurz vor dem Ende des Rennens nach einem Überholmanöver gegen Hamilton den Platz an den Briten zurückgeben.

Vettel-Kollision und Strafe

Vettel wiederum war nach einem bescheidenen Qualifying ans Ende des Feldes versetzt worden und wurde am Ende nach einem enttäuschenden nur 15.

Viel lief nicht zusammen, außerdem sorgte Vettel mal wieder für eine Kollision, für die er auch noch eine Strafe kassierte. Die Reaktionen im Netz waren entsprechend. Wir haben sie gesammelt.

Alonso in der Garage, Seb sucht die Schuld bei anderen, Verstappen überholt neben der Strecke und Hamilton gewinnt. Also eigentlich alles wie immer 😁#BahrainGP#F1 — Darth Atzel (@stabarel) March 28, 2021

Die FIA gibt gerade einfach kein gutes Bild ab mit ihren track Limits. Mal so dann mal wieder so und beim nächsten mal wieder anders🤷🏻‍♂️ #F1 #BahrainGP https://t.co/fZkuFhhuh7 — DoppelrundenChris🥴⚽ (@VfBChris) March 28, 2021

Die Track-Limit-Diskussion ist einfach ermüdend. Schade, dass sowas ein Resultat trübt. Selbst schuld, wenn man das Thema nicht konsequent behandelt.



Trotzdem: endlich wieder #F1! — Mike Stiefelhagen (@MikeLS91) March 28, 2021

Interessiert sich irgendjemand dafür, dass Hamilton gewinnt? 😂 #BahrainGP — Kimberley ♲ (@k1mber7ey) March 28, 2021

Langsam kann ich Vettel wirklich nicht mehr verteidigen. #BahrainGP — 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗝𝗜𝗦𝗘 (@Franjise) March 28, 2021

Vettel gegen Alonso, das fühlt sich an, als wäre ich wieder 10 Jahre alt. 😍 #F1 #BahrainGP — Jonah (@JonesVFL1900) March 28, 2021

Vettel Wechsel echt schlau gewesen imo. Aston Martin Auto viel schöner und darauf kommts ja auch an — F1Paul (@F1PaulRv) March 28, 2021

