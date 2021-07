München - Hat sich da etwa jemand verplappert?

Am Samstag verkündete Mercedes, dass Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton seinen Vertrag bei den Silberpfeilen bis 2023 verlängert hat. Als Reaktion auf diese Nachricht postete Aston Martin ein Bild des Briten gemeinsam mit Sebastian Vettel. Dazu den Text: "Two more years of Sewis". "Sewis" steht dabei für die Kombination der Namen Sebastian und Lewis.

Vettel langfristig bei Aston Martin

Damit scheint nun auch klar zu sein, dass Vettel mindestens bis 2023 bei seinem neuen Team unter Vertrag steht. Offiziell war die Laufzeit seines Kontrakts bislang nämlich nicht bekannt.

Sofort nach dem Post wurde in den Sozialen Netzwerken spekuliert, ob sich Aston Martin verplappert und unabsichtlich die Vertragsdauer des Deutschen verraten hat. Das ist allerdings mitnichten der Fall, wie das Team auf "RTL"-Anfrage erklärte.

Demnach habe es sich lediglich um einen lustigen Tweet gehandelt. Mehr stecke jedoch nicht dahinter.

Two more years of Sewis. 💚 pic.twitter.com/6uag3asAGw — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 3, 2021

Nachdem der viermalige Weltmeister Ferrari in der vergangenen Saison verlassen hatte, unterschrieb er beim britischen Rennstall Aston Martin. Für wie viele Jahre, gaben weder Fahrer, noch Team bekannt. Vettel erklärte lediglich, dass es sich um ein "langfristiges Projekt" handle.

