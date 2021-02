Köln (SID) - Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso (39) ist bei seinem Rennrad-Unfall am Donnerstag einigermaßen glimpflich davongekommen und wird den Saisonstart in sechs Wochen wohl wie geplant bestreiten können. Das teilte sein Team Alpine am Freitag mit, bis zum vergangenen Jahr waren die Franzosen unter dem Namen Renault am Start.

Der Spanier erlitt bei dem Unfall unter Beteiligung eines Autos in seiner Schweizer Wahlheimat demnach eine Fraktur im Oberkiefer, die eine Operation nötig machte. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, Alonso werde aber für weitere 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

"Nach ein paar Tagen absoluter Ruhe wird er in der Lage sein, das Training wieder aufzunehmen", teilte Alpine mit: "Wir erwarten, dass er für die Vorbereitung auf die Saison komplett einsatzbereit sein wird." Diese beginnt am 28. März in Bahrain, schon zwei Wochen zuvor finden an gleicher Stelle die offiziellen Testfahrten statt.

Alonso hatte 2005 und 2006 mit Renault die Formel-1-WM gewonnen. Bis 2018 war er auch noch für Ferrari und McLaren im Einsatz, es folgte das vermeintliche Karriere-Ende in der Königsklasse. Im Alter von 39 Jahren gibt er für Alpine aber nun sein Comeback.