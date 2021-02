München - Die Coronapandemie macht auch vor der Formel 1 nicht halt. Schon in der vergangenen Saison waren die einzelnen Rennställe unterschiedlich stark betroffen.

So hatten vor allem die Teams zu kämpfen, die ihren Sitz in Italien haben. Dort war an einen Regelbetrieb kaum zu denken.

Nun gibt es erneut Probleme, dieses Mal sind jedoch die in England stationierten Teams betroffen. Weil dort die gefährliche Virusmutation stark verbreitet ist, ist die Ein- und Ausreise kaum möglich. Das hat vor allem für Haas unangenehme Auswirkungen.

In diesem Jahr baut das US-Team seine Boliden erstmals in der Fabrik im englischen Banbury, weil sich viele Teile, die aufgrund der Regeln von 2020 übernommen werden, ohnehin bereits dort befanden. Dazu zählen Motor, Getriebe und die Aerodynamik.

Doch auch wenn die für den Bau der Fahrzeuge benötigten Teile vor Ort sind, die dafür erforderlichen Techniker sind es nicht. Diese dürfen aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen nicht kommen.

Ausnahmeregeln für Sportler

So kann zwar das Auto zusammengebaut werden, der im Heck befindliche Ferrari-Motor bleibt aber mangels Techniker stumm.

Dies hat zur Folge, dass der Motor aller Voraussicht nach erst beim Test-Wochenende in Bahrain im März angelassen werden kann. Im Hinblick auf die neue Saison mit Sicherheit kein Vorteil.

Zumindest die finale Sitzanpassung für die beiden Neu-Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin kann aber stattfinden. Für Sportler gibt es bei der Einreise nach Großbritannien Ausnahmeregeln.

