São Paulo (SID) - Nächster Rückschlag im Formel-1-Titelkampf für Rekordweltmeister Lewis Hamilton: Der Mercedes-Star wird beim viertletzten Saisonrennen in Sao Paulo (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ/Sky) um fünf Startplätze zurückversetzt. Bei Hamiltons Rennwagen wird der fünfte Verbrennungsmotor des Jahres eingesetzt, straffrei dürfen in dieser Saison nur drei solcher Aggregate genutzt werden.

Hamilton liegt in der Fahrer-WM 19 Punkte hinter dem Niederländer Max Verstappen. Wenn der Red-Bull-Star nach dem Grand Prix mindestens 24 Zähler vor dem Briten liegt, kann Hamilton seinen achten Titel in diesem Jahr nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen.

Hamilton setzt den neuen Verbrennungsmotor bereits am Freitag im freien Training und Qualifying sowie am Samstag im Sprintrennen ein. Seine Platzstrafe gilt aber nur für den Grand Prix am Sonntag.