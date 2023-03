Köln (SID) - Die Formel 1 macht auch in den kommenden Jahren in Österreich Station. Der auslaufende Vertrag mit dem Red-Bull-Ring in Spielberg wurde bis 2027 verlängert, das teilte die Königsklasse am Mittwoch mit. Das Rennen in diesem Jahr wäre unter dem ursprünglichen Vertrag das letzte in der Steiermark gewesen, es steigt am 2. Juli.

Der Grand Prix in Österreich biete eine herausfordernde Strecke und Hochgeschwindigkeits-Rennsport in einer ansprechenden Umgebung, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali.

Spielberg war schon in den Siebziger und Achtzigerjahren sowie rund um die Jahrtausendwende Schauplatz für Rennen der Königsklasse. 2014 kehrte der Grand Prix mit renovierter Strecke in die Formel 1 zurück und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der stimmungsvollsten Events im Kalender.