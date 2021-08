München - Das Personalkarussell in der Formel 1 dreht sich unaufhörlich – und damit auch die Gerüchteküche.

Im September möchte Mercedes-Boss Toto Wolff nach eigener Aussage endlich klären, wer in der kommenden Saison im zweiten Cockpit neben Lewis Hamilton sitzt.

Zur Auswahl steht neben dem bisherigen Piloten Valtteri Bottas auch Williams-Youngster George Russell. Der Brite überzeugte bereits mehrfach mit exzellenten Leistungen und hat gute Chancen auf einen Wechsel zu den Silberpfeilen. Sollte dies eintreffen, muss Williams einen Ersatz finden.

Williams bräuchte bei Russell-Abgang Ersatz

Wer aber kommt dafür in Frage? Teamchef Jost Capito betont aktuell, dass es in dieser Frage "keine Eile" gebe, zumal sein Rennstall "das begehrteste Team" bei all den Fahrern sei, die für 2022 noch keinen festen Vertrag haben.

"Da klingelt bei mir das Telefon täglich", erklärte er im "Sport1"-Interview. Neben Anrufen erreichen den Deutschen auch viele WhatsApp-Nachrichten: "Und ich spreche natürlich mit allen."

Capito befindet sich dabei in einer komfortablen Situation, ist das Team doch seit der Übernahme durch Dorilton Capital finanziell deutlich besser aufgestellt.

"Wir brauchen keinen Payfahrer mehr zu engagieren. Wir können die Fahrer nehmen, die am besten zum Team passen und von denen wir glauben, dass sie uns am besten helfen, das Team nach vorne zu bringen."

Hülkenberg mit neuer Chance?

Dazu gehört auch Nico Hülkenberg. Auf ein mögliches Engagement seines Landsmannes angesprochen, bemühte sich Capito erst gar nicht, ein Dementi zu geben. "Also, wenn ich vorher gesagt habe, ich habe so gut wie mit allen gesprochen, die nächstes Jahr keinen Vertrag haben und gerne einen hätten, dann brauche ich keinen Namen sagen, glaube ich", schmunzelte der Teamchef.

Der 34-jährige Hülkenberg ist aktuell ohne Cockpit und wartet als Ersatzfahrer bei Mercedes und Aston Martin in dieser Saison noch vergeblich auf einen Einsatz.

