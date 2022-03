In einer Pressekonferenz in Moskau hat sich Nikita Masepin an diesem Mittwoch zum ersten Mal ausführlich über sein Formel-1-Aus bei Haas geäußert, von dem er laut eigener Aussage aus einer Pressemitteilung des Teams erfahren musste.

"Seit ich Barcelona verlassen habe, mache ich mir Sorgen um meine Zukunft", erinnert sich Masepin an den Vorsaisontest in Spanien, wo er am letzten der drei Testtage noch am Steuer des VF-21 saß. Zu diesem Zeitpunkt hatte Haas das Branding des russischen Sponsors Uralkali bereits vom Auto entfernt.

Am vergangenen Freitag gab das Team dann bekannt, dass es sich angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine sowohl von Masepin als auch von Uralkali trennt. Für den 23-Jährigen kam das Aus laut eigener Aussage überraschend. Er hatte gehofft, unter gewissen Auflagen weiter in der Formel 1 antreten zu können.

Masepin: Ich habe Günther Steiner vertraut

"Mir wurde gesagt, dass, wenn die FIA oder der Dachverband mir erlaubt, nach ihren Regeln zu fahren, und ich ihnen zugestimmt habe, keine Maßnahmen ergriffen werden, um mich von meinem Platz zu entfernen, weil es keine rechtliche Verpflichtung oder einen Grund dafür gibt", erklärt der Russe am Mittwoch.

Dabei habe er auf Teamchef Günther Steiner vertraut: "In meinen bisherigen Beziehungen zu Günther, die ich als sehr gut einschätzte und ihn als Menschen sehr respektierte, war ich es gewohnt, seinen Worten zu 101 Prozent zu glauben: Er ist ein Teamchef, und wenn er etwas sagt, passiert es normalerweise oder immer."

Seit Barcelona habe er jedoch keinen Kontakt mehr zu Steiner gehabt und auch keine Informationen mehr vom Team gehört. "Von meiner Entlassung habe ich erst erfahren, als sie bereits an die Presse weitergegeben worden war", zeigt sich Masepin enttäuscht.

Masepin wollte sich an FIA-Vorgaben halten

Er sei bereit gewesen, ein Dokument der FIA zu unterschreiben, das russischen Fahrern erlaubt, unter neutraler Flagge weiter an Wettkämpfen teilzunehmen. Er habe auch ein zweites Schreiben der FIA in dieser Angelegenheit erhalten und habe noch darüber nachgedacht, als er erfuhr, dass das Team ihm gekündigt hatte.

"Ich denke, dass ich mit meinen 23 Jahren noch ein junger Mann bin, und ich war nicht bereit dafür. Ich habe weder einen Hinweis darauf erhalten, der mir gesagt hätte, dass sie diese Entscheidung getroffen haben und dass sie in 15 Minuten in Kraft treten wird. Ich habe es zur gleichen Zeit erfahren wie alle anderen."

Uralkali hat bereits angekündigt, dass es notfalls rechtliche Schritte einleiten wird, um bereits gezahlte Sponsorengelder für 2022 zurückzuerhalten. Auch Masepin schließt eine mögliche Klage wegen des Verlusts seines Cockpits nicht aus, stellt aber klar, dass er sich bei einer Rückkehr zu Haas unwohl fühlen würde.

Rechtliche Schritte gegen Haas eine Option

"Ich glaube, dass die Formel 1 ein einzigartiger Sport ist, weil es sehr stark um Teambildung geht", sagt der 23-Jährige, "und diese Chemie, die man mit den Kollegen hat, um das Auto in eine Position zu bringen, in der es gut funktionieren kann. Daher war ich sehr enttäuscht über die Art und Weise, wie es gehandhabt wurde."

Zwar halte er sich alle rechtlichen Optionen offen, nachdem er seinen Vertrag mit dem Haas-Team verloren hat. Doch er wolle nicht an einen Ort zurückkehren, "der mich nicht haben will". Zumal auch er das nötige Vertrauen in das Team verloren habe.

"Die Formel 1 ist ein gefährlicher Sport. Man muss sich auf sein Team verlassen und an es glauben. Das ist auch eine Frage der Sicherheit", erklärt Masepin. "Und ich denke, es ist fair zu sagen, dass ich dieses Vertrauen in sie nicht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Unterstützung vom Team hätte bekommen sollen."

"Ich war sehr erleichtert, dass die FIA den Athleten erlaubt hat, mit neutralem Status zu starten. Ich hatte ehrlich und ernsthaft gehofft, dass ich in der Lage sein würde, zu starten. Aber am 5. März um 11:45 Uhr Moskauer Zeit änderte sich alles. Ich verlor meinen Traum, auf den ich 18 Jahre meines Lebens hingearbeitet hatte."