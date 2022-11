München - Nikita Mazepin scheint nach seinem Aus in der Formel 1 ein neues Betätigungsfeld gefunden zu haben. Der Ex-Teamkollege von Mick Schumacher gab über seinen Instagram-Kanal bekannt, dass er eine Eventagentur mit dem Namen "The Ninety Nine Events" gegründet hat. Zudem versucht sich der 23-Jährige neuerdings als DJ.

"Dieses Jahr habe ich der Formel 1 vorerst auf Wiedersehen gesagt. Aber um mich für etwas anderes zu öffnen, ist es wichtig, sich mit Rückschlägen und Schwierigkeiten abzufinden. Wenn eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, versperrt ist, muss man sich eine andere suchen. Es ist das erste Mal, dass ich in dieser Rolle vor euch stehe. Es ist toll, neue Seiten an sich selbst zu entdecken und Entwicklungsmöglichkeiten in eigenen Projekten zu finden", so der Russe über Instagram.

Am Ende des Beitrages verlinkte Mazepin die Instagram-Seite seiner Agentur. Dort finden sich zahlreiche Bilder einer von ihm veranstalteten Halloween-Party.

Im Sommer 2022 verlor der Moskauer, auch aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, sein Cockpit bei Haas. Seitdem war es ziemlich ruhig um ihn geworden. Zuletzt hatte Mazepin öffentlich über eine Rückkehr in die Formel 1 gesprochen und erklärte, dass er sich "körperlich in Bestform" befinde und auf eine Chance warte.

