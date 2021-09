München - Für Haas-Rookie Nikita Mazepin läuft es in der Formel 1 langsam besser. Der Rückstand auf Teamkollege Mick Schumacher wird kleiner, auch die vielen Fehler zu Saisonbeginn sind inzwischen deutlich weniger geworden.

"Mein Tempo auf einer Runde hat sich massiv seit dem ersten Freien Training in Spa verbessert", erklärte er in seiner Presserunde im Rahmen des Italien-GP: "Und wir wissen ja alle, was dort passiert ist."

Der von ihm benannte Grund ist klar: Nach der Sommerpause bekam sein Bolide ein neues Chassis. "Gut zu wissen, dass ich meinen Gefühlen trauen kann. Das Vertrauen, das mir gefehlt hat, als das Auto gemacht hat, was es wollte, kommt jetzt zurück."

Mazepin stichelt gegen Schumacher

Mit seinen Ausführungen machte der Youngster vor allem eines deutlich. Im Vergleich zu Teamkollege Mick Schumacher fühlte er sich stets benachteiligt, weil dessen Bolide bislang ein etwas leichteres Chassis besaß. Der Russe fuhr dagegen mit dem alten und etwas schwereren von Kevin Magnussen.

"Ich kämpfe jetzt schon seit einiger Zeit um eine gleiche Position (im Team, Anm. d. Red.). Aber das ist nicht so leicht als Neuling gegen Superstars, die schon seit Jahren zur Formel 1 gehören", stichelte er gegen Schumacher und dessen familiäre Verbindungen zu Papa und Rekord-Weltmeister Michael Schumacher sowie Onkel Ralf.

Teamchef Günther Steiner, der nur wenige Minuten später vor die Journalisten trat, wurde von den Aussagen seines Fahrers völlig überrascht. "Ich weiß nicht, was er meint oder was er daran für besser hält. Da werde ich ihn wohl mal fragen müssen."

Auf die Frage, ob er Mazepin glaubt, dass ihn das neue Chassis schneller macht, antwortete er im Anschluss ausweichend: "Ich möchte nicht 'ja' oder 'nein' sagen. Denn wenn ich 'nein' sage, dann sagt ihr wieder, dass ich ihn einen Lügner genannt habe, was ich nicht tun werde."

Steiner erklärt Steigerung mit mehr Erfahrung

Vielmehr begründete Steiner die Leistungssteigerung des Russen mit dessen zunehmender Erfahrung. "Das kommt durchs Lernen. Ein paar gute Resultate sind immer auch gut fürs Selbstvertrauen. Er hatte jetzt einige gute Rennen. Vorher wusste er nicht, was er mit dem Auto anstellen sollte, damit es das macht, was er will. Jetzt weiß er es."

Mit dem nun leichteren Chassis muss Mazepin beim Rennen in Monza beweisen, dass er schneller sein kann als sein deutscher Teamkollege. Die Richtung dafür stimmt in jedem Fall. Denn während er im Qualifying am Freitag noch eine halbe Sekunde langsamer war, konnte er Schumacher beim Sprintrennen am Samstag auf der Strecke überholen.

