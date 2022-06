München – Nikita Mazepin will zurück in die Formel 1 – und kann sich Seitenhiebe gegen sein Ex-Team Haas und seinen Ex-Teamkollegen Mick Schumacher nicht verkneifen.

Bei "Match TV" wurde der vor der Saison wegen des Ukraine-Krieges aussortierte Russe auf die Probleme von Schumacher angesprochen, der in seiner zweiten Saison in der Königsklasse weiterhin ohne Punkte ist und in der Kritik steht.

"Ich würde wohl sagen, dass die Ergebnisse für sich selbst sprechen. Mehr habe ich nicht zu sagen", sagte Mazepin, der sich im Vorjahr das eine oder andere harte Duell mit Schumacher auf der Strecke lieferte und auch verbal gerne mal in den Schlagabtausch ging. Den sportlichen Zweikampf gegen Schumacher verlor er allerdings in Qualifying (2:20) und Rennen (6:16) sehr deutlich.

Und auch mit Haas hat Mazepin noch eine Rechnung offen, denn offenbar hat sich von seinem Ex-Team nach seinem Aus niemand mehr bei ihm gemeldet. "Warum hat sich niemand bei mir gemeldet? Ich weiß es nicht", sagte er. "Aber wenn ein Mechaniker oder jemand, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, entlassen würde, würde ich eine Nachricht auf WhatsApp schicken, unabhängig von meiner Einstellung zu ihm oder zum Management."

Mazepin will zurück in die Formel 1 - wie Magnussen

Vielleicht sieht er seine Ex-Kollegen ja schon bald wieder, denn Mazepin hat den Traum von der Formel 1 noch nicht aufgegeben. Sein Vorbild: Ausgerechnet Kevin Magnussen, der bei Haas sein Nachfolger wurde. "Ich werde mich bei der ersten Gelegenheit sofort ans Steuer setzen. Wunder geschehen", sagte er: "Magnussen ist nach seiner Pause in guter Form, er hat sich bewährt, und ich habe vor, genau das Gleiche zu tun, um seine Erfolgsgeschichte zu wiederholen."

