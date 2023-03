Der Kampf um den Sieg beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien könnte doch spannender werden als gedacht. Denn der haushohe Favorit Max Verstappen (Red Bull) wird das Rennen von Dschidda am Sonntag nur von Startplatz 15 aus in Angriff nehmen.

Ein technischer Defekt machte dem Weltmeister in Q2 einen Strich durch die Rechnung, sodass er am Sonntag einiges an Arbeit vor sich hat, will er auch den zweiten Saisonlauf 2023 gewinnen.

Verstappen hatte den ersten Qualifying-Abschnitt mit einer halben Sekunde Vorsprung locker dominiert, konnte in Q2 aber keine Zeit mehr setzen. Auf seiner schnellen Runde hatte der Niederländer nämlich plötzlich keinen Vortrieb mehr.

Zwar konnte er mit seinem Boliden noch an die Box rollen, dort stieg er allerdings aus dem Auto und war somit ausgeschieden. Weil alle anderen eine Zeit setzen konnten, wird er damit als 15. starten.

Sollte Verstappen morgen trotzdem gewinnen, dann wäre es ein Sieg von seinem schlechtesten Startplatz aus. Die bisherige Bestmarke des Red-Bull-Piloten ist ein Sieg von Startplatz 14 beim Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps 2022.

