München - Schrecksekunde beim Qualifying vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg. Lewis Hamilton hat im dritten Quali-Abschnitt in Kurve sieben die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Bande geknallt. Die Session wurde in der Folge unterbrochen.

Warum genau der Rekord-Weltmeister crashte, konnte er im Anschluss nicht beantworten. Er habe auf diese Frage "keine Antwort", sagte der Brite nach der Qualifikation.

"Es war ein großer Einschlag, aber ich bin okay", ergänzte Hamilton und erklärte, dass er "unglaublich von mir selbst enttäuscht" sei. "Ich denke, wir haben um ein Top-3-Ergebnis gekämpft", meinte der siebenmalige Champion, der direkt nach seinem Einschlag am Boxenfunk Entwarnung gegeben hatte.

Der Brite lag bis zu dem Unfall auf Platz drei. Über das Radio funkte er zudem: "Verdammt. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, dass ich das Auto geschrottet habe."

Hamilton und Russell crashen

Für Mercedes war es nicht die einzige Hiobsbotschaft des Tages. Denn kurz nach Hamilton schlug auch George Russell mit dem zweiten Mercedes in die Begrenzung ein. Auch für ihn war die Qualifikation dadurch vorzeitig beendet.

Für Teamchef Toto Wolff endete der Arbeitstag damit alles andere als erfreulich. Allzu sehr aufregen wollte sich der Österreicher nach dem doppelten Unfall dennoch nicht. "Ich kann meinen Fahrern nichts vorwerfen, denn in den ersten zehn Rennen haben wir ihnen meist ein Auto gegeben, das nicht konkurrenzfähig war. Jetzt haben sie endlich einen schnellen Wagen, da kann ein Ausrutscher schnell mal passieren."

Und weiter: "Mir ist lieber, wir haben ein Auto, das schnell ist, aber vielleicht sind unsere Fahrer über dem Limit, als ein Fahrzeug, das nicht schnell genug ist und wir fahren einen mittelmäßigen Platz ein."

Schnelle Pace bei Mercedes

Dass der in Spielberg relativ starke Wind einen Einfluss auf die beiden Unfälle hatte, schloss Wolff aus. "Die beiden haben halt wirklich gepusht am Ende und haben unheimlich viel Entry-Speed mit hinein genommen in die Ecken, und da ist ihnen halt der Grip ausgegangen", sagte der Teamchef.

Schlecht ist die Ausgangsposition deswegen aber mitnichten. George Russell geht von Rang fünf aus in den Sprint am Samstag, Hamilton startet von Rang zehn. Die exzellenten Zeiten am Freitag lassen zudem darauf schließen, dass es im Kampf um die besten Startplätze für das Rennen am Sonntag noch ein wenig nach vorne gehen dürfte.

