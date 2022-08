Nach wochenlangen Spekulationen, dass die Traditionsstrecke von Spa-Francorchamps 2023 aus dem Rennkalender der Formel 1 gestrichen werden könnte, hat Formel-1-CEO Stefano Domenicali unmittelbar vor dem Start des Grand Prix von Belgien 2022 das Gegenteil offiziell bestätigt.

"Der belgische Grand Prix wird auch 2023 im Kalender sein", sagt Domenicali in einem Interview mit 'Sky'. Für 2024 und darüber hinaus gibt es aber offenbar noch keine Vereinbarung: "Wir werden sehen, eins nach dem anderen. Wir sind jetzt mal sehr froh, dass wir diese Neuigkeit bekanntgeben können."

Positiv: Domenicali lobt das Investment des Promomters in Belgien. Unter anderem wurde bei La Source ein Kiesbett für besseres Racing geschaffen, die Auslaufzone in Eau Rouge erweitert, neue Tribünen aufgebaut und mit einer in der Luft schwebenden Tribüne, die sündteuer vermarktet werden kann, auch eine echte Innovation für die Fans geschaffen.

Das kommt offenbar gut an. Für das Rennwochenende 2022 wurden insgesamt 360.000 Tickets verkauft, wobei Dreitagestickets in dieser Rechnung mehrfach gezählt werden. Spa-Francorchamps platzt, so berichten das Fans vor Ort an der Strecke, aus allen Nähten - und war, auf dem Höhepunkt der Max-Mania, noch nie so voll.