Zandvoort (SID) - Das Red-Bull-Team hat vor dem Großen Preis der Niederlande bei seinem Fahrer Sergio Perez erwartungsgemäß sämtliche Komponenten der Antriebseinheit ausgetauscht. Der mexikanische Formel-1-Pilot, der in einem verkorksten Qualifying nur Startplatz 16 erreicht hatte, wird aus der Boxengasse dem Feld hinterherfahren.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte diesen Schritt am Samstag angekündigt. "Damit wollen wir den Schaden sozusagen minimieren und für die restliche Saison keine Strafversetzungen mehr haben", sagte der Österreicher bei ServusTV.

Aus der Boxengasse startet auch Nicholas Latifi. Der Kanadier war im Qualifying mit seinem Williams abgeflogen, unter anderem das Getriebe musste ausgetauscht werden. Latifi hatte ursprünglich Startplatz 14 erobert.

Dadurch rücken Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel und Mick Schumacher (Haas) in der Startaufstellung zum 13. Saisonrennen (15.00 Uhr/Sky) jeweils zwei Position nach vorne auf die Ränge 15 bzw. 17.

Perez' Teamkollege Max Verstappen geht von der Pole Position in seinen Heim-Grand-Prix in Zandvoort. Der 23-jährige Niederländer liegt in der Fahrerwertung nur drei Punkte hinter Rekordweltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes), der neben ihm in der ersten Startreihe steht. Hamilton kann in Zandvoort seinen 100. Formel-1-Sieg feiern.