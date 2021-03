Köln (SID) - Der Formel-1-Rennstall Alfa Romeo muss bei den offiziellen Testfahrten in Bahrain an diesem Wochenende ohne Teamchef Frederic Vasseur auskommen. Der 52-Jährige wurde im Rahmen der Routine-Proben positiv auf das Coronavirus getestet, das teilte das Team am Donnerstagabend mit.

Der Franzose habe sich gleich darauf in häusliche Isolation begeben, ein weiterer Test zwei Tage später ergab ein negatives Ergebnis. Vasseur zeige keine Symptome, aus Gründen der Vorsicht trat er die Reise nach Bahrain aber nicht an. Die kommenden sieben Tage werde er aus der Quarantäne arbeiten, auch seine Aufgaben während der Testfahrten von Freitag bis Sonntag werde Vasseur auf diese Weise erfüllen können.