München - 54 Runden lang sah Lews Hamilton wie der sichere Weltmeister aus. Doch nach einer umstrittenen Safety-Car-Phase nutzte Max Verstappen auf frischen Reifen die Gunst der Stunde und zog in der letzten Runde am Briten vorbei.

Für den Red-Bull-Pilot ist es der erste WM-Titel seiner Karriere. Hamilton und Mercedes müssen sich mit dem Sieg in der Kontstrukteurswertung begnügen. Die internationale Presse feiert den neuen Champion, erinnert aber auch daran, dass die Safety-Car-Phase den Last-Minute-Triumph erst möglich machte.

Die internationalen Pressestimmen im Überblick

Bild: "Spektakel-Triumph in der letzten Runde! Verstappen ist Weltmeister"

Süddeutsche: "Dramatisches Finale in der letzten Runde – Verstappen ist Weltmeister"

rtl.de: "Hamilton in letzter Runde entthront - Verstappen holt nach Mega-Comeback den historischen Titel"

De Telegraaf (Niederlande): "Niederländische Sportgeschichte! Max Verstappen wird nach sensationellem Überholmanöver Formel-1-Weltmeister"

Algemeen Dagblad (Niederlande): "Eine Sensation! Verstappen holt sich nach verrücktem Finish in Abu Dhabi den Weltmeistertitel auf Kosten von Hamilton"

Sun (England): "To the Max – Max Verstappen schnappt Lewis Hamilton in der letzten Runde in einem dramatischen und kontroversen Saisonfinale den F1-Weltmeistertitel weg"

Daily Mail (England): "Max Verstappen schnappt Lewis Hamilton in der letzten Runde den Weltmeistertitel weg, nachdem der Niederländer in Abu Dhabi nach einem späten Safety-Car-Chaos seinen ersten Titel überhaupt gewinnt"

Gazzetta dello Sport (Italien): "Max Verstappen wird in der letzten Runde Weltmeister – Hamilton in einem verrückten Finale geschlagen"

Corriere dello Sport (Italien): "Verstappen überholt Hamilton in der letzten Runde und ist Champion: alles Ironie"

La Repubblica (Italien): "Überwältigendes Finale in Abu Dhabi - Verstappen überholt Hamilton in der letzten Runde, gewinnt und wird Weltmeister"

L'Equipe (Frankreich): "Verstappen, ein krasser krönender Abschluss"

Marca (Spanien): "Verstappen brutal: Champion in einem unglaublichen Finale der Sportgeschichte"

Sport (Spanien): "Verstappen schreibt Geschichte in Abu Dhabi"

Blick (Schweiz): "Verstappen schnappt Hamilton den WM-Titel vor der Nase weg"

