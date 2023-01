Köln (SID) - Sebastian Vettel und Mick Schumacher haben bei der Showveranstaltung Race of Champions den Sieg in der Nationenwertung für Deutschland verpasst. Auf Schnee und Eis schied das Duo im schwedischen Pite Havsbad im Halbfinale aus. Gegen das Team All Stars mit dem Brasilianer Felipe Drugovich und dem Belgier Thierry Neuville hieß es nach vier Duellen 1:3.

Vor den Rennen hatten alle Fahrer ein Banner zu Ehren von Michael Schumacher entrollt. "Kämpfe weiter, Michael. Wir vermissen dich", war darauf zu lesen. Vettel und Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hatten zwischen 2007 und 2012 ein Gespann beim Race of Champions gebildet.

Am Sonntag geht es mit der Einzelwertung weiter. Mick Schumacher trifft dabei auf den Schweden Felix Rosenqvist, Vettel auf die Britin Jamie Chadwick.