Von Mike Steiefelhagen und Kevin Obermaier

Am Rande der DTM in Zandvoort (live auf ProSieben, ran.de und in der ran-App) spricht Ralf Schumacher bei ran über Bruder Michael und die Duelle auf der Rennstrecke.

Ralf Schumacher über ...

... sein Rennfahrer-Idol:

"Wenn es überhaupt eines gab, war das mein Bruder. Vorher war ich gar nicht so im Thema, und dann halt durchs Kartfahren. Er ist ja auch sechseinhalb Jahre älter."

... seinen härtesten Gegner auf der Rennstrecke:

"Teamintern, muss ich sagen, war (Juan Pablo) Montoya sehr, sehr hart. Aber auf der Strecke eigentlich fair. Man hat sich da aber nichts geschenkt, und Michael war da teilweise auch nicht so leicht. Aber das war dann immer ganz witzig: Nach dem Rennen war es ganz kurz so nach dem Motto: Was soll das? Aber dann haben wir wieder ein Bier getrunken und dann war es gut."

... Duelle mit Bruder Michael:

"Grundsätzlich war es ja so, dass er erfolgreicher war, wie jeder weiß. In einem anderen Team, in einem anderen Bereich fuhr. Wenn ich ihn denn mal ärgern konnte - das konnte ich ja das eine oder andere Mal mit BMW/Williams -, dann hat das trotzdem sehr viel Spaß gemacht."