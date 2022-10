München - Max Verstappen erlebt gerade seinen Karrierehöhepunkt: In Suzuka durfte er erst kürzlich seinen zweiten WM-Titel bejubeln. Anschließend feierte der Niederländer seinen Triumph gebührend in seiner Wahlheimat Monte Carlo zusammen mit Lando Norris, guter Musik und jeder Menge Alkohol. Doch nun überrascht der 25-Jährige in einem Interview bei "Sky Sports" mit Aussagen, die auf ein mögliches Karriereende hindeuten.

"Ich sehe mich mit 40 Jahren nicht mehr in einem Formel-1-Auto, weil ich gerne noch andere Sachen machen möchte", wird der Formel-1-Champion zitiert. Anders als andere ehemalige Weltmeister, wie Fernando Alonso (41), Lewis Hamilton (37) oder Sebastian Vettel (35), will der Niederländer im fortgeschritteneren Alter also nicht mehr um Siege in der Königsklasse des Motorsports fahren.

Weiter sagte er aber: "Ich habe aktuell eine Menge Spaß an dem, was ich gerade tue und ich bleibe der Formel 1 noch ein paar Jahre erhalten - Mein Vertrag läuft ja bis 2028." Zwar sind es bis dahin noch sechs Jahre und Verstappen wäre dann erst 31, doch der Weltmeister deutet Abschiedsgedanken an.

Denn er fügte hinzu: "Danach hängt es erst einmal davon ab, wie es läuft. Aber ich werde mich wahrscheinlich an ein paar anderen Rennsportarten versuchen, weil es für mich wichtig ist, andere Dinge auszuprobieren." Red Bull müsste in diesem Fall den wohl wichtigsten Fahrer seit Sebastian Vettel kompensieren.

Max Verstappen mit Loyalitätsbekundung zu Red Bull

Abschließend bekannte sich der 25-Jährige zu seinem Rennstall: "Ich genieße es wirklich, Teil dieses Teams zu sein und hoffe, das auch noch lange Zeit bleiben zu können."

Ob Verstappen seine Andeutungen in sechs Jahren tatsächlich in die Tat umsetzt und ob er zu diesem Zeitpunkt bei Red Bull immer noch unverzichtbar sein wird, wird sich zeigen. Sein Rennstall könnte es bei der nächsten Vertragsverhandlung jedoch ein bisschen schwerer haben als gedacht.

