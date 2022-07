München - Hollywood und Formel 1? Das passt zusammen! Ein weiterer Beleg ist die künftige Zusammenarbeit von Schauspieler Keanu Reeves mit dem Streaming-Dienst "Disney+".

Reeves darf eine vierteilige Dokumentation über die F1-Saison 2009 moderieren, in der das Brawn GP-Team sensationell Meister wurde. Wie die Serie heißen soll und wann die Veröffentlichung geplant ist, wurde noch nicht verraten.

Keanu Reeves führt durch F1-Doku über Brawn GP

Im Mittelpunkt der Serie wird offensichtlich F1-Geschäftsführer Ross Brawn stehen, welcher damals das Honda-Team aufkaufte, seinem Namen verpasste und dann zu Ruhm führte, welcher in der Form bis heute einzigartig ist.

Neben Brawn werden auch die beiden Rennfahrer des damaligen Teams, Rubens Barrichello und Jenson Button mit von der Partie sein. Auch Ferrari-Vorsitzender Luca di Montezemolo bekommt seinen Auftritt, da Reeves ihn bereits für die Serie interviewte.

Reeves von der Formel 1 fasziniert

Darauf angesprochen, warum Keanu Reeves die Rolle als Moderators für die Serie annahm, sagte er: "Ein Freund von mir hat mir die Geschichte erzählt und sie hat mich so beeindruckt! Er hat damals für Brawn in der Werbung gearbeitet und er ist Produzent/Regisseur und wir dachten uns, lass uns diese Geschichte erzählen, lass uns versuchen, diese Geschichte zu erzählen".

Weiter sagte Reeves: "Es war wirklich toll, mehr darüber zu erfahren, was in jenem Jahr in der Formel 1 vor sich ging. Es waren nicht nur die Autos, das neue Reglement, die FOTA (die Formula One Teams Association), abtrünnige Serien. Ich meine, es passierte einfach so viel in der Formel 1 zu dieser Zeit. Die Welt der Formel 1 war einfach außergewöhnlich. Ich meine, sie ist immer außergewöhnlich, aber ich glaube, in dem Jahr mit Brawn GP ist etwas ganz Besonderes passiert."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.